F1承认重新安排中国大奖赛日期“有挑战性”

在收到来自中国大奖赛推广方的请求后，F1和国际汽联在周三共同宣布，受到目前正在传播的新型冠状病毒肺炎的影响，原定于4月19日在沪举办的中国大奖赛将延期举办。

F1官方希望在现有赛程上为中国找到一个新的日期。但鉴于现有的赛程相当密集，这将是一项巨大的挑战。其中一种考虑是更改收官站阿布扎比大奖赛的比赛日期，从而让中国站可以在11月底插入。

在巴库出席“大型体育赛事举办益处”(BHMSE）研讨会上，F1主席兼首席执行官凯利向Motorsport.com承认，在2020赛季为中国大奖赛找到一个日期空档相当艰难。但美国人也表示，目前F1方面还没有充分考虑过所有的解决方案。

“这相当具有挑战。我们已经开始着手处理意外情况。但是我认为你看这一年，（比赛）日期都已经敲，它安排得满满当当的，”凯利说道。

“我们重视我们的中国合作伙伴，他们一直是很好伙伴。我们在中国拥有良好的增长，所以我们当然希望保持这种增长。”

“人们的健康和安全是首位的。当然，将比赛穿插到赛程中肯定会有挑战，并且在其他分站日期已经确定的情况下，更改日期更是错综复杂的。”

“我们正在想办法。我们还没有研究过所有可能性，但我认为，解决这些问题将面临挑战。”

当前已经有24个国家报告了超过44000例冠状病毒肺炎病例。本周中国的死亡人数已经超过1000人。

在被问及如何在疫情未来发展并不明朗的情况下重新安排比赛日程时，凯利表示：“我认为没有人知道，我认为你正面对一个未知的领域。”

“我认为他们还不知道什么时候能控制局面，什么时候一切才能恢复正常。所以我认为，在每个人都身处危机的情况下，很难设想得太远。”

四月初，F1将首次在与中国接壤的越南举行。与此同时，许多围场工作人员都将穿越东南亚，前往赛季揭幕站澳大利亚大奖赛。

凯利表示，尽管中国以外地区的冠状病毒肺炎确诊人数有限，但F1始终关注着这一问题，以及它将如何影响整个围场。

“我认为我们当然意识到了这个问题。我们人员的健康和安全是首要。”凯利表示， “现在在中国以外的地方，据我们所知，我想目前在大多数地方，大概都有六、八到十个人。”

“没人知道一两周后会发生什么，所以很难说四周后会发生什么情况。我认为你只能保持警惕，与人们保持联系，在你了解到更多情况后处理出现的问题。”

“当前我们所掌握的就是，中国以外地区的感染人数很有限。但我们不知道还有什么是我们尚且没掌握的信息。”