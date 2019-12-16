凯利不希望F1新车队再是“二等公民”

目前F1的奖金分红制度包括一项平均分配，但是只有前三个赛季里两次在制造商年度积分榜上进入前十名的车队才能获得。

这使得最近一支新车队——哈斯车队——不得不等到去年才有资格获得所谓的“第一档”分红，尽管这支美国车队早在2016年首次参加F1赛季便立刻获得了积分。

F1的分红制度将在2021年进行调整。虽然参赛平均分配的奖池维持不变，但是将新车队排除在前三年的条款将不复存在。

“如果你来参赛，那么你应该成为这项运动的一部分，而不是二等公民，”F1CEO凯利表示，“作为二等公民参与，我认为这是设置障碍。”

“一旦他们承诺加入，（这是要）买入一笔好生意，而不仅仅是一项伟大的运动。如果我来了，不是作为一个一等公民，不是作为俱乐部的一员，那么这就是一种障碍。”

据了解，鉴于涉及范围甚广的全新规则即将被引入，一些组织机构已经表达了希望从2021年开始参加F1的意愿。只不过F1和国际汽联已经对那些公开自己意图的未来新参与者泼了冷水。理由是这二者相信他们并没有经过足够认真的考虑。

Jules Bianchi, Marussia MR03 Photo by: Sutton Images

然而，凯利表示F1的一项首要关键任务，是令拥有一支车队成为一笔“好买卖”。这反过来会帮助更多实际的候选人出现。

“我进行过初步交谈的大多数人，都希望看到一些规则能够为更健康的商业模式提供框架，”凯利表示，“一个公平的水准，或者他们认为公平的水准、奖金的分配，以及一些规定，而关于预算则更注重如何花好钱，而不是花了多少。”

“我们希望拥有一支车队，就像在其他体育项目中一样，具有特许经营价值。我们如何使拥有一支车队，令它成为一个好的商业提案，而不仅仅是追求激情?”

支持这一点的是引入1.75亿美元的预算帽。这类措施曾在2010年吸引了三支新车队加入F1，然而却在他们开始参赛前被取消了。

路特斯、维珍和HRT缺乏竞争力与之有重大关系，这三支车队在前三个赛季里一分不得。由于财政问题，三支车队在六年内都选择了退出。只有玛鲁西亚（维珍的新身份）在2014年摩纳哥的比赛中凭借朱利安·比安奇的第九名取得了积分。

凯利表示，F1的首要原则是“质量重于数量”，并且不希望参赛队伍只是在末尾挣扎，而国际汽联则希望车队数量再增加两支。

国际汽联主席让·托德表示：“我很同情现有的车队，因为如果我们有12支车队的话，自然而然会减少他们的价值。”

“我们收到了一些有趣的提案，我们经常遇到愿意做出承诺的车队。但我们从来没有真正相信他们的可靠度。”

“但如果我们能确信这是一支真正愿意加入的车队，我非常乐意看到F1拥有12支车队。但是10支车队可以奏效。如果你有10支很有竞争力的好车队，它就会非常有效。”