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Formula 1 / Australian GP / 特别专题

永恒的画面：米卡·哈基宁化身“芬兰飞人”的瞬间

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永恒的画面：米卡·哈基宁化身“芬兰飞人”的瞬间
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2018年11月17日 上午2:15

这是有史以来最酷的一级方程式赛车照片之一 — 米卡·哈基宁在阿德莱德的比赛中驾驶着迈凯轮MP4 / 8中上演“空中飞行”。二十五年后，他和捕捉到这个惊人瞬间的摄影师马克·萨顿共同回顾当时那一刻。

Motorsport Gallery和哈基宁的社交媒体公司iNZDR已经制作了250件限量版40x60cm亚克力印刷作品，该作品搭载隐藏式轻质铝制挂，由米卡和马克签名。而米卡将把这项活动所得的收益，全额捐给慈善机构。

车手怎么说……

Mika Hakkinen signs photos from his 1993 Australian GP practice flight

Mika Hakkinen signs photos from his 1993 Australian GP practice flight

Photo by: Sutton Images

哈基宁讲述了发生的当时事情发生的全部过程：“这太不可思议了。1993年的赛车研发方式，把赛车打造成终极武器：主动悬架的工作方式、ABS制动器、电传操纵系统、动力转向系统……赛车速度非常之快。”

“进入布拉伯姆直道的那个弯道，它的速度如此之快，通过这个弯道的难点在于你只能一点一点制动，将重量转移到前端，然后慢慢转弯，脚放下，全力踩下去，牵引力控制负责后端。”

“行驶到这一圈，当进入弯道时，我犯了一个错误。当转弯的那一刻，我的前轮胎在进入时稍稍碰到了赛道外面的路肩，赛车无法转弯，而是要笔直往前冲。”

“一旦我意识到这一点，试图正常转弯就太危险了。所以我决定尽可能降速通过，然后笔直行驶。接着我发现出口处的路肩很大！”

“我不想侧身撞到，所以我向前行驶用车的前部撞了它，结果把我弹到空中！感觉就像离开了地面一米！令人难以置信的是，相机捕捉到了这个惊人的时刻。当时相机技术不如现在那么好，所以能获得这个清晰的图像真是 ——哇哦！”

“我撞到了路肩，我不想说哪里伤得最重，但你可以猜到！痛极了！我在空中飞舞，我想'噢，我的上帝！'你知道吗？！我确信我的着陆会对车造成伤害，但只对前翼和几个部件造成了一些损害。”

“那天下午和晚上，我和机械师们在一起，我对他们很友善，我照看他们的同时他们修理我弄坏的赛车。”

摄影师怎么说……

Mika Hakkinen and Mark Sutton with the Flying Finn photo from the 1993 Australian GP

Mika Hakkinen and Mark Sutton with the Flying Finn photo from the 1993 Australian GP

Photo by: Sutton Images

马克·萨顿也回忆起他的特别时刻：“那是一个温暖和煦、阳光灿烂的日子，在阿德莱德，当我看到米卡的赛车撞到路肩冲着我来的时候，我正在Brewery弯角拍照，所以我连按快门。只拍到了五张照片，一张是米卡正撞到路肩，一张是他在空中，然后他又掉回车里，还有他回到了维修站的照片。其他摄影师似乎都没有拍到这个场景。”

“第二天拿到了充好的胶卷，我说'哇，那真是太棒了'，所有的摄影师都凑过来看。这辆车就像漂浮在空中六英尺一样，即使快门速度为1/125秒，图像仍然很清晰。”

“我把它带给了米卡，他大吃一惊，说'你确定那是我！？'然后他向指给他的工程师看说'这就是为什么遥测器上有一个小光点......'”

“当然，这是一段我永远不会忘记的记忆！”

关于哈基宁的iNZDR应用软件

每位在iNZDR上注册米卡高级用户的车迷，都会收到由米卡本人亲笔签名的标志性“芬兰飞人”照片的明信片。

Winner Mika Hakkinen, Mclaren MP4-15

Winner Mika Hakkinen, Mclaren MP4-15

Photo by: Sutton Images

翻译/小猪之之

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Series Formula 1
Event Australian GP
车手 Mika Hakkinen
车队 迈凯伦车队 Shop Now
Author Charles Bradley

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