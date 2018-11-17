Motorsport Gallery和哈基宁的社交媒体公司iNZDR已经制作了250件限量版40x60cm亚克力印刷作品，该作品搭载隐藏式轻质铝制挂，由米卡和马克签名。而米卡将把这项活动所得的收益，全额捐给慈善机构。

车手怎么说……

Mika Hakkinen signs photos from his 1993 Australian GP practice flight Photo by: Sutton Images

哈基宁讲述了发生的当时事情发生的全部过程：“这太不可思议了。1993年的赛车研发方式，把赛车打造成终极武器：主动悬架的工作方式、ABS制动器、电传操纵系统、动力转向系统……赛车速度非常之快。”

“进入布拉伯姆直道的那个弯道，它的速度如此之快，通过这个弯道的难点在于你只能一点一点制动，将重量转移到前端，然后慢慢转弯，脚放下，全力踩下去，牵引力控制负责后端。”

“行驶到这一圈，当进入弯道时，我犯了一个错误。当转弯的那一刻，我的前轮胎在进入时稍稍碰到了赛道外面的路肩，赛车无法转弯，而是要笔直往前冲。”

“一旦我意识到这一点，试图正常转弯就太危险了。所以我决定尽可能降速通过，然后笔直行驶。接着我发现出口处的路肩很大！”

“我不想侧身撞到，所以我向前行驶用车的前部撞了它，结果把我弹到空中！感觉就像离开了地面一米！令人难以置信的是，相机捕捉到了这个惊人的时刻。当时相机技术不如现在那么好，所以能获得这个清晰的图像真是 ——哇哦！”

“我撞到了路肩，我不想说哪里伤得最重，但你可以猜到！痛极了！我在空中飞舞，我想'噢，我的上帝！'你知道吗？！我确信我的着陆会对车造成伤害，但只对前翼和几个部件造成了一些损害。”

“那天下午和晚上，我和机械师们在一起，我对他们很友善，我照看他们的同时他们修理我弄坏的赛车。”

摄影师怎么说……

Mika Hakkinen and Mark Sutton with the Flying Finn photo from the 1993 Australian GP Photo by: Sutton Images

马克·萨顿也回忆起他的特别时刻：“那是一个温暖和煦、阳光灿烂的日子，在阿德莱德，当我看到米卡的赛车撞到路肩冲着我来的时候，我正在Brewery弯角拍照，所以我连按快门。只拍到了五张照片，一张是米卡正撞到路肩，一张是他在空中，然后他又掉回车里，还有他回到了维修站的照片。其他摄影师似乎都没有拍到这个场景。”

“第二天拿到了充好的胶卷，我说'哇，那真是太棒了'，所有的摄影师都凑过来看。这辆车就像漂浮在空中六英尺一样，即使快门速度为1/125秒，图像仍然很清晰。”

“我把它带给了米卡，他大吃一惊，说'你确定那是我！？'然后他向指给他的工程师看说'这就是为什么遥测器上有一个小光点......'”

“当然，这是一段我永远不会忘记的记忆！”

关于哈基宁的iNZDR应用软件

每位在iNZDR上注册米卡高级用户的车迷，都会收到由米卡本人亲笔签名的标志性“芬兰飞人”照片的明信片。

Winner Mika Hakkinen, Mclaren MP4-15 Photo by: Sutton Images

翻译/小猪之之