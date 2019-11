Motorsport Gallery和哈基宁的社交媒体公司iNZDR已经制作了250件限量版40x60cm亚克力印刷作品,该作品搭载隐藏式轻质铝制挂,由米卡和马克签名。而米卡将把这项活动所得的收益,全额捐给慈善机构。

Mika Hakkinen signs photos from his 1993 Australian GP practice flight

哈基宁讲述了发生的当时事情发生的全部过程:“这太不可思议了。1993年的赛车研发方式,把赛车打造成终极武器:主动悬架的工作方式、ABS制动器、电传操纵系统、动力转向系统……赛车速度非常之快。”

“进入布拉伯姆直道的那个弯道,它的速度如此之快,通过这个弯道的难点在于你只能一点一点制动,将重量转移到前端,然后慢慢转弯,脚放下,全力踩下去,牵引力控制负责后端。”

“行驶到这一圈,当进入弯道时,我犯了一个错误。当转弯的那一刻,我的前轮胎在进入时稍稍碰到了赛道外面的路肩,赛车无法转弯,而是要笔直往前冲。”

“一旦我意识到这一点,试图正常转弯就太危险了。所以我决定尽可能降速通过,然后笔直行驶。接着我发现出口处的路肩很大!”

“我不想侧身撞到,所以我向前行驶用车的前部撞了它,结果把我弹到空中!感觉就像离开了地面一米!令人难以置信的是,相机捕捉到了这个惊人的时刻。当时相机技术不如现在那么好,所以能获得这个清晰的图像真是 ——哇哦!”

“我撞到了路肩,我不想说哪里伤得最重,但你可以猜到!痛极了!我在空中飞舞,我想'噢,我的上帝!'你知道吗?!我确信我的着陆会对车造成伤害,但只对前翼和几个部件造成了一些损害。”

“那天下午和晚上,我和机械师们在一起,我对他们很友善,我照看他们的同时他们修理我弄坏的赛车。”

Mika Hakkinen and Mark Sutton with the Flying Finn photo from the 1993 Australian GP

Photo by: Sutton Images