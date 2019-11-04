”六冠王“汉密尔顿奔向G.O.A.T

2008：第一次，最戏剧化

可能没有比2008年更戏剧化的世界冠军诞生方式。

在圣保罗主场作战的菲利普·马萨拿下了一场完美的完胜。有那么的十秒时间，他看似就要成为世界冠军，他的家人已经开始庆祝，在英特拉格斯满场的巴西车迷也准备要狂欢。汉密尔顿原本已经感到失望，但是他的迈凯伦工程师高速他保持冷静，因为丰田车队的蒂莫·格洛克没有换上雨胎，所以在湿地上挣扎。结果，他在最后一圈来到最后一个弯角超过了格洛克。

前一年，初来乍到的新人汉密尔顿在英特拉格斯以一分惜败给基米·莱科宁，显现上演新秀夺冠的奇迹。但是这一次，他弥补了遗憾。

当然，马萨也配得上世界冠军，毕竟他在整个赛季里赢得了六场胜利，比汉密尔顿还多一场。而且事后来说，如果没有匈牙利最后时刻的爆缸和“新加坡撞车门”，巴西人可能就如愿以偿。但是，汉密尔顿在斯帕的胜利被剥夺，也值得争论一番。

运气只会眷顾有准备的人。所有世界冠军及伟大的车手都有被幸运女神照顾的时候，而在23岁的年纪、在F1生涯的第二个赛季实现世界冠军梦想，可能也是造就今时今日的汉密尔顿的重要时刻。

Lewis Hamilton, McLaren celebrates his World Championship in parc ferme Photo by: Sutton Images

2014：新时代，新竞争

伟大车手都有一个共同的特质：在合适的时机加入合适的车队。上世纪五十年代，胡安·曼努埃尔·方吉奥就是这方面的大师。十二年来，汉密尔顿只效力了两支车队。他在2012年决定离开迈凯伦时广泛受到质疑，但最终他证明了自己的远见。

2014年是混合动力时代的第一个赛季。梅赛德斯经过四年的蛰伏后，带来了无比强大的动力单元。汉密尔顿与尼科·罗斯伯格在19场比赛里，联手为德国车队带回了16个胜利。英国人11次胜出，但付出了巨大的努力来击败队友。而且直到斯帕的争议事故之前，德国人看上去机会更大，但是汉密尔顿在之后豪取五连胜。

在阿布扎比的决战，汉密尔顿虽然拥有17分的优势，但是因为双倍积分的规则而充满悬念。如果罗斯伯格果真凭借这个一次性的制度而“抢”走年度冠军，或许会成为历史上最大的诟病。但是汉密尔顿“挽救”了F1，以比赛胜利者的姿态，毫无争议地夺下总冠军。

F1世界冠军路易斯·汉米尔顿驾驶梅赛德斯AMG F1 W05赛车获得第一名，汉密尔顿的女朋友妮可·舒辛格与驾驶W05赛车的尼科·罗斯伯格 Photo by: XPB Images

2015：势不可挡

第三次夺冠也是连续第二次，无疑是汉密尔顿至今最平顺的一次。梅赛德斯的整体优势牢不可破，汉密尔顿和罗斯伯格又一次帮助车队19战16胜，而且在12场比赛里席卷前二名。

但是与前一年不同的是，汉密尔顿在第二个卫冕赛季里势如破竹。前12场比赛里，他11次拿到杆位。十月中旬到了奥斯汀，他就提前实现了卫冕。

不过罗斯伯格以三连胜结束了赛季，而且颇为惊人地在后一赛季的前四场比赛里保持全胜。最终，德国人拿到了轰动一时的世界冠军。但是在阻止了队友实现三连冠后，他却以“闪电”退役引起哗然。

Podium: race winner Lewis Hamilton, Mercedes gets a Champagne soaking from his team after securing a Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

2017：第四冠，不同的挑战者

如果罗斯伯格没有退役，能否连续第二年击败汉密尔顿？可能德国人自己觉得机会不大。

填补空缺的瓦尔特利·博塔斯尽管拿到了三场胜利，但是无法真正威胁到汉密尔顿。反倒是法拉利终于在混合动力时代出现了复苏的迹象。但是，在赛季初赛车更快的情况下，意大利车队先扬后抑，使得塞巴斯蒂安·维特尔渐渐陷入被动。新加坡发车不到200米，他与队友基米·莱科宁发生了惊天撞车，就此失去了争冠的势头——德国人就是从那时起不断在重大压力下犯错。

带着九场胜利，汉密尔顿在墨西哥大奖赛后，提前二场第四次赢下世界冠军。不仅如此，他还打破了迈克尔·舒马赫的68个杆位纪录。

2017 World Champion Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

2018：独家俱乐部

这是一场汉密尔顿与维特尔之间的“争五大赛”。法拉利保持着上升势头，在很多时候——至少是单圈方面——已经拥有赛道上最快的赛车。然而，梅赛德斯展现出更强的团队战斗力和更好的临场表现，并且充分抓住对手犯错的机会。

表面上看，汉密尔顿又一次在单赛季取得两位数的胜绩——11场，但是有多次是在并不占据绝对优势的情况下逆境中胜出。而且在匈牙利和新加坡的排位赛里，他充分展现出“杆位第一人”的风范。

在33岁的年龄取得第五个世界冠军头衔，加入了之前只属于方吉奥和舒马赫的“独家俱乐部”，汉密尔顿已经在驾驶技艺上如火纯青，正如一瓶上好的红酒愈陈愈美。而且以他的年龄和梅赛德斯的实力，F1的终极纪录并不是奢望。

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 celebrates with his team Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

2019：登顶“珠穆朗玛峰”指日可待

又一次踏上卫冕之旅，汉密尔顿的对手除了维特尔和众志成城的博塔斯，还有两位充满抱负的年轻车手马克斯·维斯塔潘和晋升法拉利的查尔斯·莱克勒克。

法拉利在赛季开始后没能保持季前测试的势头，在轮胎管理方面的问题，没能激发其SF90赛车真正的实力。这使得梅赛德斯在上半赛季依然一枝独秀。不过，“博塔斯2.0”在赛季初给人带来惊喜，前四场过后与汉密尔顿势均力敌。但多种原因下，芬兰人突然失去了势头，而他的队友在西班牙到法国以四连胜拉开差距，更在夏休期前建立了牢固的优势。

法拉利在夏休期后爆发，连续五场排位赛获得第一且连续六场杆位起步，也拿到了三连胜。同时博塔斯也打破了五个月的胜利荒。但是对汉密尔顿来说，第六次封王只是时间问题。在墨西哥又一次逆转之后，英国人虽然在美洲赛道惜败给队友，但是足够成为历史上第二位六次夺冠的车手。

如果舒马赫的七个世界冠军和91胜是F1的珠穆朗玛峰，汉密尔顿已经站在了登上山顶的最后阶段。