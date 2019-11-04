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Formula 1 / 特别专题

”六冠王“汉密尔顿奔向G.O.A.T

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”六冠王“汉密尔顿奔向G.O.A.T
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2019年11月4日 上午12:44

无论多少人对刘易斯·汉密尔顿获得“G.O.A.T”头衔存在异议，在六次赢得F1车手世界冠军并且职业生涯累积获胜83场之后，34岁的英国人可能注定为打破终极纪录而生。

2008：第一次，最戏剧化

可能没有比2008年更戏剧化的世界冠军诞生方式。

在圣保罗主场作战的菲利普·马萨拿下了一场完美的完胜。有那么的十秒时间，他看似就要成为世界冠军，他的家人已经开始庆祝，在英特拉格斯满场的巴西车迷也准备要狂欢。汉密尔顿原本已经感到失望，但是他的迈凯伦工程师高速他保持冷静，因为丰田车队的蒂莫·格洛克没有换上雨胎，所以在湿地上挣扎。结果，他在最后一圈来到最后一个弯角超过了格洛克。

前一年，初来乍到的新人汉密尔顿在英特拉格斯以一分惜败给基米·莱科宁，显现上演新秀夺冠的奇迹。但是这一次，他弥补了遗憾。

当然，马萨也配得上世界冠军，毕竟他在整个赛季里赢得了六场胜利，比汉密尔顿还多一场。而且事后来说，如果没有匈牙利最后时刻的爆缸和“新加坡撞车门”，巴西人可能就如愿以偿。但是，汉密尔顿在斯帕的胜利被剥夺，也值得争论一番。

运气只会眷顾有准备的人。所有世界冠军及伟大的车手都有被幸运女神照顾的时候，而在23岁的年纪、在F1生涯的第二个赛季实现世界冠军梦想，可能也是造就今时今日的汉密尔顿的重要时刻。

Lewis Hamilton, McLaren celebrates his World Championship in parc ferme

Lewis Hamilton, McLaren celebrates his World Championship in parc ferme

Photo by: Sutton Images

2014：新时代，新竞争

伟大车手都有一个共同的特质：在合适的时机加入合适的车队。上世纪五十年代，胡安·曼努埃尔·方吉奥就是这方面的大师。十二年来，汉密尔顿只效力了两支车队。他在2012年决定离开迈凯伦时广泛受到质疑，但最终他证明了自己的远见。

2014年是混合动力时代的第一个赛季。梅赛德斯经过四年的蛰伏后，带来了无比强大的动力单元。汉密尔顿与尼科·罗斯伯格在19场比赛里，联手为德国车队带回了16个胜利。英国人11次胜出，但付出了巨大的努力来击败队友。而且直到斯帕的争议事故之前，德国人看上去机会更大，但是汉密尔顿在之后豪取五连胜。

在阿布扎比的决战，汉密尔顿虽然拥有17分的优势，但是因为双倍积分的规则而充满悬念。如果罗斯伯格果真凭借这个一次性的制度而“抢”走年度冠军，或许会成为历史上最大的诟病。但是汉密尔顿“挽救”了F1，以比赛胜利者的姿态，毫无争议地夺下总冠军。

F1世界冠军路易斯·汉米尔顿驾驶梅赛德斯AMG F1 W05赛车获得第一名，汉密尔顿的女朋友妮可·舒辛格与驾驶W05赛车的尼科·罗斯伯格

F1世界冠军路易斯·汉米尔顿驾驶梅赛德斯AMG F1 W05赛车获得第一名，汉密尔顿的女朋友妮可·舒辛格与驾驶W05赛车的尼科·罗斯伯格

Photo by: XPB Images

2015：势不可挡

第三次夺冠也是连续第二次，无疑是汉密尔顿至今最平顺的一次。梅赛德斯的整体优势牢不可破，汉密尔顿和罗斯伯格又一次帮助车队19战16胜，而且在12场比赛里席卷前二名。

但是与前一年不同的是，汉密尔顿在第二个卫冕赛季里势如破竹。前12场比赛里，他11次拿到杆位。十月中旬到了奥斯汀，他就提前实现了卫冕。

不过罗斯伯格以三连胜结束了赛季，而且颇为惊人地在后一赛季的前四场比赛里保持全胜。最终，德国人拿到了轰动一时的世界冠军。但是在阻止了队友实现三连冠后，他却以“闪电”退役引起哗然。

Podium: race winner Lewis Hamilton, Mercedes gets a Champagne soaking from his team after securing a

Podium: race winner Lewis Hamilton, Mercedes gets a Champagne soaking from his team after securing a

Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

2017：第四冠，不同的挑战者

如果罗斯伯格没有退役，能否连续第二年击败汉密尔顿？可能德国人自己觉得机会不大。

填补空缺的瓦尔特利·博塔斯尽管拿到了三场胜利，但是无法真正威胁到汉密尔顿。反倒是法拉利终于在混合动力时代出现了复苏的迹象。但是，在赛季初赛车更快的情况下，意大利车队先扬后抑，使得塞巴斯蒂安·维特尔渐渐陷入被动。新加坡发车不到200米，他与队友基米·莱科宁发生了惊天撞车，就此失去了争冠的势头——德国人就是从那时起不断在重大压力下犯错。

带着九场胜利，汉密尔顿在墨西哥大奖赛后，提前二场第四次赢下世界冠军。不仅如此，他还打破了迈克尔·舒马赫的68个杆位纪录。

2017 World Champion Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

2017 World Champion Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

2018：独家俱乐部

这是一场汉密尔顿与维特尔之间的“争五大赛”。法拉利保持着上升势头，在很多时候——至少是单圈方面——已经拥有赛道上最快的赛车。然而，梅赛德斯展现出更强的团队战斗力和更好的临场表现，并且充分抓住对手犯错的机会。

表面上看，汉密尔顿又一次在单赛季取得两位数的胜绩——11场，但是有多次是在并不占据绝对优势的情况下逆境中胜出。而且在匈牙利和新加坡的排位赛里，他充分展现出“杆位第一人”的风范。

在33岁的年龄取得第五个世界冠军头衔，加入了之前只属于方吉奥和舒马赫的“独家俱乐部”，汉密尔顿已经在驾驶技艺上如火纯青，正如一瓶上好的红酒愈陈愈美。而且以他的年龄和梅赛德斯的实力，F1的终极纪录并不是奢望。

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 celebrates with his team

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 celebrates with his team

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

2019：登顶“珠穆朗玛峰”指日可待

又一次踏上卫冕之旅，汉密尔顿的对手除了维特尔和众志成城的博塔斯，还有两位充满抱负的年轻车手马克斯·维斯塔潘和晋升法拉利的查尔斯·莱克勒克。

法拉利在赛季开始后没能保持季前测试的势头，在轮胎管理方面的问题，没能激发其SF90赛车真正的实力。这使得梅赛德斯在上半赛季依然一枝独秀。不过，“博塔斯2.0”在赛季初给人带来惊喜，前四场过后与汉密尔顿势均力敌。但多种原因下，芬兰人突然失去了势头，而他的队友在西班牙到法国以四连胜拉开差距，更在夏休期前建立了牢固的优势。

法拉利在夏休期后爆发，连续五场排位赛获得第一且连续六场杆位起步，也拿到了三连胜。同时博塔斯也打破了五个月的胜利荒。但是对汉密尔顿来说，第六次封王只是时间问题。在墨西哥又一次逆转之后，英国人虽然在美洲赛道惜败给队友，但是足够成为历史上第二位六次夺冠的车手。

如果舒马赫的七个世界冠军和91胜是F1的珠穆朗玛峰，汉密尔顿已经站在了登上山顶的最后阶段。

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 2nd position, celebrates after securing his sixth world drivers championship title

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 2nd position, celebrates after securing his sixth world drivers championship title

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

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车手 刘易斯 汉密尔顿 Shop Now
Author Frankie Mao

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