”六冠王“汉密尔顿奔向G.O.A.T

2008:第一次,最戏剧化

可能没有比2008年更戏剧化的世界冠军诞生方式。

在圣保罗主场作战的菲利普·马萨拿下了一场完美的完胜。有那么的十秒时间,他看似就要成为世界冠军,他的家人已经开始庆祝,在英特拉格斯满场的巴西车迷也准备要狂欢。汉密尔顿原本已经感到失望,但是他的迈凯伦工程师高速他保持冷静,因为丰田车队的蒂莫·格洛克没有换上雨胎,所以在湿地上挣扎。结果,他在最后一圈来到最后一个弯角超过了格洛克。

前一年,初来乍到的新人汉密尔顿在英特拉格斯以一分惜败给基米·莱科宁,显现上演新秀夺冠的奇迹。但是这一次,他弥补了遗憾。

当然,马萨也配得上世界冠军,毕竟他在整个赛季里赢得了六场胜利,比汉密尔顿还多一场。而且事后来说,如果没有匈牙利最后时刻的爆缸和“新加坡撞车门”,巴西人可能就如愿以偿。但是,汉密尔顿在斯帕的胜利被剥夺,也值得争论一番。

运气只会眷顾有准备的人。所有世界冠军及伟大的车手都有被幸运女神照顾的时候,而在23岁的年纪、在F1生涯的第二个赛季实现世界冠军梦想,可能也是造就今时今日的汉密尔顿的重要时刻。

Lewis Hamilton, McLaren celebrates his World Championship in parc ferme

2014:新时代,新竞争

伟大车手都有一个共同的特质:在合适的时机加入合适的车队。上世纪五十年代,胡安·曼努埃尔·方吉奥就是这方面的大师。十二年来,汉密尔顿只效力了两支车队。他在2012年决定离开迈凯伦时广泛受到质疑,但最终他证明了自己的远见。

2014年是混合动力时代的第一个赛季。梅赛德斯经过四年的蛰伏后,带来了无比强大的动力单元。汉密尔顿与尼科·罗斯伯格在19场比赛里,联手为德国车队带回了16个胜利。英国人11次胜出,但付出了巨大的努力来击败队友。而且直到斯帕的争议事故之前,德国人看上去机会更大,但是汉密尔顿在之后豪取五连胜。

在阿布扎比的决战,汉密尔顿虽然拥有17分的优势,但是因为双倍积分的规则而充满悬念。如果罗斯伯格果真凭借这个一次性的制度而“抢”走年度冠军,或许会成为历史上最大的诟病。但是汉密尔顿“挽救”了F1,以比赛胜利者的姿态,毫无争议地夺下总冠军。

2015:势不可挡

第三次夺冠也是连续第二次,无疑是汉密尔顿至今最平顺的一次。梅赛德斯的整体优势牢不可破,汉密尔顿和罗斯伯格又一次帮助车队19战16胜,而且在12场比赛里席卷前二名。

但是与前一年不同的是,汉密尔顿在第二个卫冕赛季里势如破竹。前12场比赛里,他11次拿到杆位。十月中旬到了奥斯汀,他就提前实现了卫冕。

不过罗斯伯格以三连胜结束了赛季,而且颇为惊人地在后一赛季的前四场比赛里保持全胜。最终,德国人拿到了轰动一时的世界冠军。但是在阻止了队友实现三连冠后,他却以“闪电”退役引起哗然。

Podium: race winner Lewis Hamilton, Mercedes gets a Champagne soaking from his team after securing a

Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images