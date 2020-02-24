电动化发展令本田与红牛的续约谈判变得复杂

由于监管机构对于可销售的汽油和柴油汽车数量及类型正在逐步收紧，全球汽车制造商正面临着严峻的商业环境。相关立法正迫使各大制造商们开始着手于电动汽车的研发。而后者所需的投入巨大，然而利润却要低得多。由于世界各国政府正试图最迟在2040年前全面禁止销售新的汽油、柴油和混合动力汽车，情况将越发的复杂化。

在与红牛和AlphaTauri延长一个赛季的合同后，目前本田参与F1的期限也仅仅将延续至今年年底。尽管本田正致力于（在今年）创造自2015年重返F1以来最成功的一个赛季，但日本公司也承认，未来的主要问题并不在于其比赛成绩如何，而是全球汽车市场更广泛的问题如何影响其财务状况。

本田F1负责人山本雅史在接受Motorsport.com的独家采访，谈到关于未来的谈判时表示：“我们正在与红牛讨论2021年后的续签事宜。“但是，我们必须考虑的另一件事是，由于电气化，整个汽车工业正面临着非常困难的局面。”

“很多公司都需要大量投资，所以我们必须考虑业务方面的问题，以及我们如何高效地运行这个项目。这是问题的关键所在。”

就在山本对于监管限制所产生的影响发表评论的几周前，雷诺非执行董事会成员阿兰·普罗斯特也表达了对于政府限制民用车公司发展的担忧。

“我们甚至不知道未来10年汽车工业将会采用什么技术，”他表示，“有很多愚蠢的规定。我们将会扼杀欧洲的汽车工业。这绝对是愚蠢的。”

虽然强制转向电动汽车可能会在短期内提高电动方程式（FE）对于本田等制造商的吸引力，但山本表示F1仍是本田的首选。

“显然，我们对FE很感兴趣，我们正在陆续收集信息，”他表示，“但是目前我们只专注于F1，我们没有任何参加FE的计划。我们必须专注于F1。”

翻译/小飞侠