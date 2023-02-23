克拉克：2023年F1变化表明领队角色可能被高估了
阿斯顿·马丁领队迈克·克拉克认为，2023年许多领导层的变动表明，车队负责人的角色“有时可能有点被高估了”。
F1车队负责人的“旋转木马”式轮换始于去年11月底法拉利领队马蒂亚·比诺托率先宣布离职后，由阿尔法·罗密欧原领队弗雷德·瓦瑟尔取而代之。
随后安德雷亚斯·塞德尔从迈凯伦离职后成为了阿尔法·罗密欧的首席执行官，由安德雷亚·斯戴拉接任其在沃金车队的职务。亚历山德罗·阿鲁尼·布拉维则被任命为阿尔法在F1周末的车队代表。今年1月，梅赛德斯战略总监詹姆斯·沃尔斯又接任了威廉姆斯车队的约斯特·卡皮托的职务。
这些变化意味着克拉克如今是F1任职时间第五长的车队领队。尽管他去年1月才刚刚加入阿斯顿·马丁，接任转会至Alpine的奥特马·萨弗诺尔。
“我也对这些事情的发展感到惊讶，尤其是它们发生在非常非常短的时间内，”克拉克在面对这一数据时表示。
但随着F1车队逐渐演变成拥有强大、分散领导结构的组织，克拉克认为车队老板的角色可能不像以前那么重要了。
“这也表明，车队领队的作用有时可能被高估了，因为如果它能如此快速的变化，然而却并没有产生大的影响，这也说明了一些问题。”
Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing, Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 and Franz Tost, Team Principal, Scuderia AlphaTauri in the team principals Press Conference
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
“似乎你可以把这份工作交给任何人或其他车队的人。我对我们所看到的消息发布之快感到惊讶。这是我始料未及的。除此之外，我们不能忘记，F1车队已经发展成为一个庞大的组织，老板不再是车队领队。”
“整个运动，整个组织都采取了不同的方式。有些选择让工程师担任车队领队，有些则采用了老规矩。但我们最终会看到前进的道路是什么。”
同时德国人认为，车队内部的稳定仍然是快速做出决策的关键。
“我认为一致性和稳定性非常非常重要，”克拉克解释道，“如果你想要一个不同的方向，或者如果你希望公司或业务朝着一个不同的方向发展，你就需要信任那些你不用一直与其争论的人。”
“这些都不是一意孤行的决定。它们是在集体讨论什么是最好的前进方向后决定的。因此，这关乎用某种特定的风格管理一个组织。”
翻译/小飞侠
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