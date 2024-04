克拉克：阿斯顿·马丁为不一致的处罚感到沮丧

上周六冲刺赛的尾声,阿隆索由于和法拉利的卡洛斯·塞恩斯发生擦碰而受到了10秒的罚时。同时这起事故也导致西班牙人爆胎退赛。

第二天,斯特罗尔由于在安全车带领时追尾RB的丹尼尔·里卡多而受到了类似的处罚。这次事故对澳大利亚人的赛车造成了致命的损坏,同时也牵连了驾驶迈凯伦的奥斯卡·皮亚斯特里。

根据克拉克的判断,赛会干事对斯特罗尔的迅速处罚“非常严厉”,而且他还声称“近期赛会干事对于费尔南多和斯特罗尔相当严厉”。

这包括阿隆索在澳大利亚因“潜在危险驾驶”而受到的处罚。当时西班牙人在6号弯过早刹车,导致后方赶来的梅赛德斯车手乔治·拉塞尔猝不及防,由于受到脏空气影响而失控撞墙。

“我们在冲刺赛中遇到过,在墨尔本遇到过,在这里兰斯也遇到了,”克拉克表示。“上次是前面的那辆车(阿隆索)在墨尔本受到了处罚,即使并没有碰撞。这次是是后车(受到处罚)。”

克拉克列举了巴林第一圈的例子,当时斯特罗尔被哈斯的尼科·霍肯伯格撞了个正着,然而后者并没有遭到处罚。

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“兰斯在巴林的第一圈就打转了,他必须回到赛道上。但造成碰撞的人并没有受到处罚,”克拉克表示。“所以,判罚又一次不是非常一致。这就是我的感觉。”

“这令人沮丧。另一方面,每个人都是人。每个人都在尽力做到最好。最好的办法是,如果你有一辆快车,你就一走了之。马克斯(维斯塔潘)就没有受到过这样的处罚。所以这取决于我们。”

巴林的事故发生在一号弯,被认为是一起典型的第一圈事件,赛会干事们对此立场更宽容。

当被Autosport问及他是否觉得阿隆索和斯特罗尔因为各自的名声而受到更严厉的对待时,克拉克回答说:“你问的这个问题很有趣,因为这表明你似乎也有这种感觉。我认为总的来说,今年年初,人们就一直在讨论驾驶标准和更严厉处罚的话题。”

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“但你希望冲刺赛中有缠斗,不是吗?我们上演了缠斗!我认为这是精彩的比赛,即使我们的结局是最糟糕的。然后又和赛会干事待上几个小时……你会觉得这是不公平的。”

“也许睡两个晚上后,我们会有不同的看法。但同样,比赛中又发生了一起事故,有人在6号弯把另一辆赛车挤出了赛道,然后却没有调查。”

“又或者我们看到两辆法拉利互相推挤,没有留给对方任何空间,然而也没有任何判罚。但碰上费尔南多?立刻就是10秒的罚时……”