克拉克：阿斯顿·马丁不能坐等纽维到来

阿斯顿·马丁领队迈克·克拉克表示，他的车队不能坐等安德里亚·纽维正式上任后再考虑如何实现大进步。

在纽维离开世界冠军车队红牛后，阿斯顿·马丁在争夺这位英国赛车设计师的“比赛”中大获全胜。但是根据纽维与红牛的协议，他必须要到明年三月才能开始到银石基地开工，届时他将把主要精力集中在2026年赛车研发上。

虽然将纽维收至麾下对于未来是一个巨大的推动，但克拉克表示，如今阿斯顿·马丁不能一味期待未来，而不顾必须改善当前赛道表现的任务。由于本赛季的排名下滑，克拉克很清楚，车队必须在纽维到来之前有所进步。

当被问及平衡对纽维的加入和2026年赛车的兴奋之情和当前的困难有多难时，克拉克表示：“非常难。绝对的。”

“但我认为我们也应该把2025年视为一个机会，向阿德里亚展示我们的能力。我认为这应该成为我们所有人的动力。”

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

当被问及车队纯粹坐等纽维开工的潜在危险时，克拉克说:“如果我能意识到这一点，那就不会太久。”

虽然纽维已经参观了阿斯顿·马丁工厂，并与高级员工交谈，但鉴于与红牛的合同，他的作用仍然非常有限。

克拉克表示，在纽维正式开始工作之前，自己能和他进行多少对话并不是他能掌握的。

“我不知道，”他说，“我需要和我们的法律部门核实一下。我认为你需要非常小心这些事情。你知道，我们不想在未来被卷入法律事务。这感觉不妙。”

克拉克很清楚，相较于在上赛季开始时为登上领奖台而战，如今仅仅为较低的积分而战对阿斯顿·马丁来说是远远不够的。

“我认为我们还没有达到我们想达到的目标，”他说。“我们的目标显然是缩小与前四车队的差距。在赛季开始的时候，我们知道我们当时是第五快的，我们的目标是缩小这个差距。”

“我们没有做到这一点。其他车队赶上的比我们追近得更多。所以这就是现实，这是我们必须理解和解决的问题。”

翻译/小飞侠