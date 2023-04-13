克拉克：维特尔对阿斯顿·马丁2023年进步“有贡献”

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维特尔在经历了15年的职业生涯后，于去年年底退役。从2010年到2013年，他代表红牛连续四次获得世界冠军。

德国人的F1生涯还包括一段在法拉利的漫长岁月，以及在中游的阿斯顿·马丁效力了两年，当时除了2021年一次出色的领奖台成绩外，没有取得其他成功。

那两个赛季，维特尔试图帮助雄心勃勃的劳伦斯·斯特罗尔领导的车队跻身前茅，但就在阿斯顿·马丁为2023赛季实现巨大性能提升时，他无法收回前两个赛季努力带来的回报。

根据车队主管克拉克的说法，维特尔对车队目前的状态功不可没，其中包括他的接替者费尔南多·阿隆索连续三次登上领奖台。

“我认为他对如今赛车的水平有贡献，”克拉克说，“因为我们去年开了很多很多会议，他给了我们提示：‘对新车做这个或做那个，或者不要做这个。’所以，我认为这里有他的功劳。”

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

当被问及维特尔是否退役太早时，克拉克指出，这位35岁的老车手已经仔细考虑了他的决定：“好吧，他是否退役得太早或太晚，这个问题你必须问他。”

“然后我们必须尊重他做出的决定。他在做出那个决定之前，斟酌了很长时间。当他做出这个决定，如果我们必须往前看，他必须往前看。这是否对他来说很遗憾，是或不是，我想你应该问他。”

当阿隆索被闻到同样的问题时，淘气的西班牙人咧嘴一笑：“我不知道他是否原本能让阿斯顿·马丁开得那么快，所以你永远不知道！”

阿隆索凭借在巴林、沙特阿拉伯和澳大利亚的第三名，目前在积分榜上排名第三，他的队友兰斯·斯特罗尔则列第六。

这支总部在银石的车队在三场比赛后占据了制造商年度积分榜第二的位置，领先梅赛德斯9分。

翻译/Holiday