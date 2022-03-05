克拉克将以“谦卑的方式”在阿斯顿·马丁开展工作

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在1月14日正式宣布任命后，这位前宝马赛车运动总监将从本周正式开始工作。

克拉克承认，阿斯顿·马丁的工厂规模是“压倒性”的，其员工人数比他之前在宝马和保时捷工作时还要多。目前车队规模巨大的全新工厂正在建设之中，地点就位于车队现有的银石基地旁。

克拉克强调，他的首要任务是了解车队和其中的关键人员。

“是的，这是压倒性的，”克拉克表示，“我的意思是，在我正式开始工作之前，我已经来过这里几次了。当你看到这座巨大的新建筑正在建造中，它的规模是压倒性的，这是必须的。”

“我认为你必须以一种谦卑的方式对待这个问题，你必须首先来到这里，了解这支车队是如何工作的。因为我们不能忘记这支‘银石车队’是一支伟大的车队，这些年来他们一直都在超越自己的潜能。”

“重要的是我们要找出车队的优势所在，我们可以在哪些方面让车队变得更强，或者是我们可以在哪些方面改进车队存在的一些不足。”

“目前，我与个人、车队领导和部门负责人进行了很多讨论，以了解车队和系统是如何运行的。我认为来这里的第一天，就试图把每一块石头都颠倒过来重新排列是愚蠢的。所以车队拥有良好的纪录，它需要一些东西来才能迈出下一步。”

“但我们并不能通过颠覆一切来实现这一点。所以我在这里采取了保守的态度，尽可能多地学习，尝试把我的哲学融入其中，把我的想法融入其中。我们的团队合作总是积极的，因为动力源于我们自身。虽然这里的人非常有动力，但你可以相信我。所以这是一个正确引导的问题。”

Sebastian Vettel, Aston Martin, Lance Stroll, Aston Martin and Rachel Brookes Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

同时克拉克表示，他目前不打算聘用任何在以前工作中相识的人任职关键岗位。

相比之下，威廉姆斯老板约斯特·卡皮托则请来了几位大众的前同僚来夯实自己的管理团队。

“我没有引进新人的计划，”克拉克表示，“我并没有一大堆想带进来的人。我有来自保时捷的人脉，也有来自宝马和其他公司的人脉，你知道赛车圈子并不是很大。”

“所以我认为，在这里，你能感觉到这些人中谁能成为车队的财富，谁不是，这一点非常重要。原始设备制造商（OEM）的结构与F1车队有点不同。并不是所有在OEM结构中工作出色的人都能在F1车队中表现出色，因为这是两项截然不同的工作。”

“在我的关系网中，有一些人我觉得非常非常优秀。但我认为，如果刚来这里的第二天，就说我需要把这个、这个、这个和这个人带进来，那就错了。更重要的是看看这里的结构，了解优势和劣势所在。”

“这里也有优秀的人才。我是说，这里有很多很出色的人。这更像是，如果我们需要某个特定的职能或岗位，或者我们需要填补这些岗位中的一个，并且我在我的人际网中认识这样一些人，那么很明显，我会提出建议，推动合适的人加入。但我并不是想把这里的人换成我相识的人，一点儿也不想。”

翻译/小飞侠