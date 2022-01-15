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克拉克出任阿斯顿·马丁新F1领队

阿斯顿·马丁任命宝马前运动主管迈克·克拉克为新F1领队，同时宣布2月10日发布2022年新赛车AMR22。

克拉克出任阿斯顿·马丁新F1领队

新年伊始，阿斯顿·马丁确认原领队奥马尔·萨弗诺尔卸任之后，便开始寻找车队日常运作的负责人。

克拉克曾作为索伯、宝马-索伯的工程师在F1有过十年的工作经历，包括2006和2007年塞巴斯蒂安·维特尔在车队担任第三车手那段时期。之后，他先前往了保时捷，而从2014年起加入宝马并成为其全球赛车项目主管。在克拉克的监管下，宝马开启了FE、GT和IMSA项目，同时也计划参加IMSA和WEC的LMDh级别竞争，包括角逐勒芒24小时。

2021赛季，阿斯顿·马丁由原来的Racing Point改名，并以维特尔与兰斯·斯特罗尔的搭档出战。英国跑车品牌在时隔六十余年回归F1后的第一个赛季，取得了年度第七名，但车队老板劳伦斯·斯特罗尔有着赢得总冠军的远大抱负。为此，他请迈凯伦原领队马丁·惠特马什“出山”，担任集团CEO。克拉克将向惠特马什直接汇报工作。

本周五，阿斯顿·马丁在宣布对克拉克的任命之前，成为首支确定2022年F1赛车发布日期的车队，时间为2月10日。此前，法拉利领队马迪亚·比诺托透露跃马计划于2月16-18日为新赛车揭幕，但尚未确定具体日期。

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