倍耐力F1主管伊索拉驾驶救护车志愿抗“疫”

整个意大利笼罩在疫情之下，确证病例超过12万，并且超过1.5万患者去世，其中有一半来自在最为严重的伦巴第地区。

正是在这样的危机中，50岁的伊索拉认为作为一名常年的救护车驾驶志愿者，他有义务向他所生活的地区伸出援手。在度过了从澳大利亚回国后强制的隔离期之后，他不顾女朋友的反对，加入了抗“疫”的战斗，在一个紧急援助中心工作，尽管他非常清楚自己面对的风险。

“你这么做是因为你必须这么做，” 伊索拉在接受英国《太阳报》采访时说，“我跟我的女朋友讨论过，她对此很不高兴。现在每次（执行任务）都有风险，而且风险不是接近于零，正如很多国家证明的那样。”

“作为医务辅助人员，我们知道我们有时候需要承担风险。你可能面对非常凶的人。当你驾驶救护车执行紧急任务的时候，你也可能面临风险。”

“你知道这是有风险的，你可能发生意外。几年前，我在驾驶救护车的时候发生了一次意外，而另一辆车里的人死了。现在的问题是每次无线电铃声响起、有新任务的时候，你把自己置于危险中。”

伊索拉在倍耐力工作了24年，从1996年刚入行时作为一名初级测试车手，到2010年成为赛车总监，又从2017年起出任F1和汽车运动主管。但是从18岁起，他就成为医疗服务的志愿者。哪怕近几年因为F1比赛而需要长途旅行，他依然在空余时间尽可能地履行自己的义务。

Pirelli racing manager Mario Isola, middle, volunteering as ambulance driver in Milan Photo by: Uncredited

除了切实的风险之外，伊索拉承认在这场疫情中医务人员面对艰难的精神上的考验，尤其在一些可能是永别的情况下。

“我同许多同事交谈过，我们是一个社区，我们会聊天，分享我们的经历，”伊索拉说，“他们说最糟糕的事情就是，你经常发现自己身处非常困难的情形，现在对你最大的影响是心理上的。”

“这份工作现在最难的部分是，你不能载着病人家属一起坐救护车去医院。通常，你带着可以同去的病人家人，因为得到他们的支持很重要。但是现在，为了避免接触任何病人，除了救护车团队之外的人都被禁止上车。”

“有时候病人的情况非常危急，我们不得不告诉家属‘对不起，你不能跟我们一起去。’他们意识到这可能是他们在活着的时候最后一次见到家人。而我们的人也很难接受。我们不得不向他们解释，我们必须遵守程序，但真的很难。”

伊索拉表示，在他服务的地区总共有150名志愿者，除了救护车团队之外，有人骑自行车为老人提供医疗支持。而整个伦巴第地区有7000名志愿者，在这个艰难时期提供援助。

除了身体力行地参与到医疗服务中，伊索拉还发起了一项慈善行动www.croceviola.org，筹集资金来帮助新冠肺炎病人和在这个非常时期最容易受到影响的人。

与此同时，伊索拉的东家倍耐力也加入了行动，协助分发医疗补给品，并且将其工厂作为储备重要医疗物品的仓库。