倍耐力计划在F1赛季重启后取消轮胎选择

新冠肺炎疫情迫使2020赛季的前10场比赛已经被迫取消或推迟。根据计划，新赛季将在七月初重新开启。目前奥地利和英国都存有举办两场比赛的可能性，而其他比赛的日期也近期对外披露。

在前几场比赛被叫停后，F1的轮胎供应商倍耐力也因此有了大量的轮胎库存。但一旦赛季开始的计划得到确认，意大利制造商就必须迅速恢复生产。

作为赛车运动应对疫情危机的“向未来看齐”系列讨论的一部分，倍耐力F1项目主管马里奥·伊索拉在接受Motorsport.com的独家采访时解释了今后可能做出的调整。

“如果我们在欧洲开赛，然后在很短的时间内转移到亚洲和美洲，这就意味着在制造方面，那将是一段非常繁忙的时期，” 伊索拉表示。

“我们可能需要在几个月的时间里生产出大约3.5万条轮胎，而不是一年。你可以想象这对生产的影响，那是相当巨大的。”

“我们正在和车队进行讨论。我不得不说，他们非常灵活，能够找到合理的解决方案，比如标准配置，或者在这方面有一定的灵活性，以便我们能够在很短的时间内准备好供应。”

通常在每场大奖赛中，倍耐力会从5款干地轮胎配方中选择3款供车队选择。每队可选择13套轮胎，从而带来不同的战术选择。车队必须提前14周通知倍耐力其远程比赛的轮胎选择。而欧洲比赛则需提前8周进行告知。

但是伊索拉表示，他不认为车队会太过于担心失去这种灵活性，并认为大多数策略在比赛中都是趋同的。

“考虑到每个人都有兴趣重新开始这个赛季，并且为了让一切成为可能，都在追求最好的解决方法，我相信这是可行的，”意大利人表示。

“我不认为这有什么问题。如果可能的话，我们仍然乐意把选择权交给车队。这取决于我们能提前多少获得关于各分站的信息。”

“我不认为标准配置会冻结所有不同的策略。因为你知道，在目前的规则体系中，我们有几套轮胎必须在每次的自由练习阶段后返还，诸如此类等等。”

“我们并不是说每支车队必须归还相同数量的轮胎或相同类型的轮胎等等。在赛事周末开始时，他们会得到相同的分配，但对于排位赛和比赛中，他们可能会留下不同的配置。这就是目前的情况。”

“如果以去年为例，有些车队在不同配方的轮胎上选择的套数不同，但随后他们在排位赛和比赛中都有或多或少相同的轮胎搭配。我不认为这有什么问题。”

同时伊索拉指出，对于竞赛规则进行上述修改，还需要获得大多数车队的投票通过。

“今年国际汽联有更多的灵活性来改变规则。它不需要全体一致通过，”伊索拉表示，“显然我们必须尊重既定的流程和体系。但我认为对于紧急决定，世界理事会也可以像过去几个月一样，利用电子投票系统做出决定。”

翻译/小飞侠