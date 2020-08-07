倍耐力：科维亚特事故由轮缘机械问题引起，而非轮胎

科维亚特的AlphaTauri赛车在他的第12圈行驶到高速的10号弯（Maggots）时，突然失控冲上了护墙。重重的撞击导致了大量碎片散落，使得安全车第二次出动。

俄罗斯人在事故发生后的语气中，感觉是他自己的操控失误。但是电视回放显示，他的右后轮胎在他偏离赛道之前已经停止工作。

本场比赛中发生了一系列与轮胎有关的事件，包括领先的梅赛德斯车手刘易斯·汉密尔顿和瓦尔特利·博塔斯，以及迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯在最后两圈里的爆胎，还有马克斯·维斯塔潘轮胎上多达50条切口。

倍耐力在本周四公布了对科维亚特事故的调查结果。声明中写道：“一个机械问题导致轮缘内部过热，烧掉了胎圈。所以胎圈再也无法使轮胎固定在轮缘上。这导致了漏气，而轮胎本身不是（引发事故的）原因。”

周四的新闻发布户上，科维亚特表示他对事故发生的原因感到不理解，因为当时他感觉变速箱有问题，所以在查看方向盘的信息，才以为自己犯了错。

俄罗斯人撞上护墙时的冲击力，触发了国际汽联的G力传感器，医疗车立即出动。不过经过检查，确认这位AlphaTauri车手安然无恙。但是鉴于Maggots的危险性，国际汽联本周末加装一层轮胎强，以降低类似事故带来的风险。