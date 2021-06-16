倍耐力：巴库爆胎由“轮胎使用状况”引起

巴库的比赛进入下半段，斯特罗尔和维斯塔潘先后在维修区直道上高速行驶时，因为爆胎而失控撞墙，并且出现状况的都是左后轮胎。其中，荷兰人的事故发生在他领先进入最后五圈时，这次意外导致他失去了触手可及的胜利。

在巴库时，倍耐力方面初步的判断是两者的轮胎轧到了碎片，因为刘易斯·汉密尔顿的赛车上发现了碎片造成的切口。为了详细调查两起爆胎事故的原因，意大利轮胎制造商把涉事轮胎带回了米兰总部，并称会调取一切可以得到的影像资料，用来查名“罪魁祸首”。

本周末的法国大奖赛前，倍耐力发表了一份声明，公布了调查结果，声称轮胎失灵与生产无关，也不是磨损或分层所致，而且不是碎片造成的，而是轮胎胎侧断裂导致。至于出现这一问题的原因，意大利公司认为可能是“轮胎的使用状况”。

“本次分析也查看了比赛中其他赛车使用的轮胎。相对损坏的轮胎，它们使用了相同或者更多圈数，”声明中写道。

“调查证实轮胎不存在生产或质量问题；也没有疲劳（过度使用）或分层的迹象。阿斯顿·马丁和红牛赛车上两条左后轮胎失灵的原因已经得到明确的鉴定。每一个案例是因为内部胎侧周围的的断裂，这可能与轮胎的使用状况有关，尽管规定的起始参数（最小压力和最高保温毯温度）得到了遵守。”

倍耐力公布调查结果之后，红牛车队立即发出简短的声明，澄清RB16B赛车没有问题，同时强调车队“任何时候都遵守轮胎制造商要求达到的参数，而且会继续遵照他们的指导”。

作为F1赛事的单一轮胎供应商，倍耐力已经向国际汽联和所有参赛车队递交了报告。同时，全球汽车运动赛事的管理机构与意大利制造行达成一致，将从本周末保罗·里卡德的比赛起采取新的规章，而且新的技术指令已经下发给到车队，试图在比赛周末里更严格地监控轮胎的使用。

可以理解的是，倍耐力将要求车队遵守最低起始压力和最高起始温度的新指令，以便控制赛车在赛道上的表现。其中，最低起始压力是为了保证轮胎结构的完整。当压力值越高时，轮胎测胎承受的压力就越小，但必然会影响赛车过弯时的表现力。如果车队不遵守该指示，那么就有可能让轮胎被暴露在安全隐患之下。

从现在起，倍耐力将在每个周末赛车第一次驶上赛道后，为轮胎确定最低压力值，并且会在周末里随机抽查。