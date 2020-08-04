倍耐力公布银石多起爆胎事件调查结果

上周日银石比赛的最后三圈里，领跑的梅赛德斯双雄刘易斯·汉密尔顿和瓦尔特利·博塔斯，以及迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯都遭遇了左前轮爆胎。只有英国人坚持到了终点，而且保住了胜利的果实，而博塔斯和塞恩斯在踉跄地回到维修区换胎后再出场，但双双无缘积分区。

倍耐力在赛后把轮胎运回意大利米兰总部进行分析，得出的结论是第12圈丹尼尔·科维亚特因右后轮爆胎后撞墙引发的第二次安全车，让车队比原本的进站时间更早地更换了轮胎，从而使得硬胎的使用时间比原计划更久。

“关键的原因是，一系列单独的比赛状况导致了第二轮轮胎使用了极其长的时间，”倍耐力在官方声明中写道。

“第二次安全车时段促使几乎所有车队提前了他们计划中的进站，所以让最后一个阶段特别长：大约40圈。在这条赛历上要求最高之一的赛道上，这超出了整个比赛距离的四分之三。

“加上2020年F1赛车的速度明显变快（杆位比2019年快了1.2秒），这让英国大奖赛的最后几圈特别艰难——也是有史以来最快F1赛车带来最大的外力造成的结果。

“总体的结果就是给轮胎带来最有挑战的条件。这导致左前轮胎（向来在银石工作起来最难）在许多圈之后至于最大的压力下，而高磨损意味着它受到对于极端外力的保护减少。”

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, and Charles Leclerc, Ferrari, 3rd position, in Parc Ferme Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

倍耐力运动总监马里奥·伊索拉在本周二召开的线上新闻发布会上表示，威廉姆斯车手尼古拉斯·拉蒂菲的左前轮胎也在回收时被发现爆胎。

汉密尔顿在周日赛后表示，他觉得赛道上残留的碎片可能是造成爆胎的原因。而倍耐力在官方声明中没有提到碎片，而伊索拉明确表示倍耐力方面不认为碎片是导致两位梅赛德斯车手和塞恩斯爆胎的原因。

博塔斯爆胎后，红牛的马克斯·维斯塔潘上升到第二，但是他直接回到维修区换胎。这让他与汉密尔顿的差距从原先的14秒，在最后一圈开始前增加到了34秒。英国人在还剩半圈时爆胎，但红牛车手奋力追赶后仍然相差5.8秒完赛。

赛后，红牛领队克里斯蒂安·霍纳解释说车队担心维斯塔潘也会爆胎，所以让他立即进站，并且透露他的轮胎上有50道切痕。

当被问到维斯塔潘不进站能否坚持到底时，倍耐力赛车主管表示“很难给出答案”。不过，他承认轮胎在有切合加上极度磨损的情况下，有被碎片切到后导致爆胎的可能。

“切痕是危险的，可以带来风险，足够深的话会切到结构，”意大利人说，“在高要求的赛道银石跑38-39圈，所有负荷进入轮胎后，结构可能暴露在碎片下，而且磨损程度也相当高。”

“有一个理论是磨损导致了漏气，我们进行了调查。在那么高的磨损下，绝大多数轮胎都接近100%磨损，胎面上没有橡胶，结构就暴露了出来，保护降低，

“任何对结构的冲击力是不同的因素，任何碎片都会更有危险性，可能切到结构，导致爆胎。”

根据安排，两场在银石进行的比赛得到了不同的轮胎配方。上周末是最硬的三款，而本周末每个配方都软了一个级别，为C2、C3、C4。尽管前一个周日比赛里遭遇了轮胎问题，但是伊索拉坚持表示更软的轮胎配方不会带来额外风险。而针对上周日比赛的调查结果显示，轮胎配方本身与正赛中的爆胎事故没有任何关联。不过，倍耐力方面也提醒车队需要强制地增加压力，前轮提升2psi，后轮1psi。