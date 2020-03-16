倍耐力人员在墨尔本被确诊感染新冠肺炎

上周末的2020赛季揭幕战因一名迈凯伦成员被确诊染上新冠肺炎病毒而取消。此后，又有14名迈凯伦成员在墨尔本进行隔离。

本周一晚上，倍耐力发表了声明通报其一名成员的检测结果为阳性，已经在墨尔本接受治疗，但是根据当地机构的核查，这名人员没有接触过其他人。

声明中写道：“倍耐力F1团队的一名成员昨天在墨尔本被检测出新冠病毒阳性。这名成员已经遵循澳大利亚卫生机构制订的所有相关程序。”

“这些机构向倍耐力确认，这名人士没有与第三方进行过接触，没有人需要采取特殊的预防措施。倍耐力正根据公共卫生政策和公司指导方针密切监控该情况。”

同样在昨晚，迈凯伦通报称其确诊感染新冠肺炎的成员“恢复良好”，而其他14名接受隔离的人员“精神状态良好”。

此前，哈斯车队确认其自愿隔离的四名成员的病毒检测结果都为阴性。而根据澳大利亚大奖赛主办方的报告，上周三、四接受检测的另外三名在围场工作的人士都排除了感染病毒。但是在Motorsport中文网进行联系时，关于第九人——怀疑是当地摄影师——的检测结果至今没有回复。

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