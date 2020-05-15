修订版2020赛历中缺少荷兰、加拿大和新加坡

到目前为止，只有澳大利亚、摩纳哥和法国大奖赛正式宣布将延期至明年举办。

随着新冠肺炎疫情的发展和赛事主办国当地政策的变化，F1的计划也正在随之定期进行调整。尤其是当前若干地方所颁布的禁止举办大型活动的禁赛令将一直延长至九月。

F1还在与所有赛道就商业条款进行谈判，包括或将向一些空场办赛的赛道支付一定费用。而在其他情况下——主要是飞行比赛，推广方至少需要支付原申办费的一部分。据了解，流行疾病取消险的保险赔付也是一些推广方决定是否在本赛季继续办赛的另一个因素。

与此同时，如有需要，原本不在赛历上的霍根海姆也将充当“替补”。如果FOM不能与英国大奖赛赛道达成协议，它很可能会代替银石赛道。

新加坡和蒙特利尔的缺席并不令人意外。因为前者属于街道赛事，后者则在半永久性赛道进行，两者都需要大量的准备工作。赞德沃特不仅一直受到当地办赛限制的影响，同时当地人不愿“关起门”来举办其首场比赛。

尽管还没有得到官方的证实，一位荷兰大奖赛的消息人士向Motorsport.com透露：“就目前的情况看来，我们2020年的比赛或推迟至2021年，希望届时能有疫苗，比赛一切如常。”

目前F1车队也尚未得到正式版的完整赛程表，后半段的赛程也被认为还在排定中。 而计划中的F2和F3赛程，包括在欧洲的比赛和赛季末的中东赛程，也已于本周早些时候提交给了参赛者。然而即便如此，此后一些调整仍在进行。

其他版本的赛历，包括本月早些时候国际汽联发布的版本，也一直在流传中。 但根据最新的消息来源，以下是F1方面目前认为“理想”的赛程，虽然包含了19个日期，但切斯·凯利希望能够举办15至18场比赛。

有可能的2020年F1赛历

7月5日 奥地利大奖赛

7月12日 红牛环“2”

7月26日 英国大奖赛（或霍根海姆）

8月2日 银石“2”（或霍根海姆）

8月9日 匈牙利大奖赛

8月23日 西班牙大奖赛

8月30日 比利时大奖赛

9月6日 意大利大奖赛

9月20日 阿塞拜疆大奖赛

9月27日 俄罗斯大奖赛

10月4日 中国大奖赛

10月11日日本大奖赛

10月25日 美国大奖赛

11月1日墨西哥大奖赛

11月8日 巴西大奖赛

11月22日 越南大奖赛

11月29日 巴林“2”

12月6日 巴林大奖赛

12月13日 阿布扎比大奖赛

在明确了7月份重启赛季的计划后，奥地利和英国或分别以“背靠背”的形式各自承办两场大奖赛，而原定举行英国大奖赛的7月19日将作为“间隔”。其中第二场银石的赛事将被定在原本属于匈牙利的8月2日。

在F2年的赛历上，西班牙和匈牙利的日期分别是8月9日和8月23日。但目前两项赛事已相互更换了日期，从而使布达佩斯的比赛更接近平常的时间。同时来自西班牙大奖赛的消息证实，靠后的日期对于巴塞罗那的比赛更为有利。

在F2的暂定版赛历中，霍根海姆也被列为了8月9日西班牙比赛的替换选择。赛事推广方也相信其具备灵活性，或能填补任何有需要的“空白”。同时，目前霍根海姆也被视为银石的备用场地。考虑到运输卡车可以直接从奥地利出发，这样的安排也相对合情合理。

“确实，与F1的谈判还在继续，”德国赛道的商业主管告诉Motorsport.com，“目前我既不能确认也不能否认关于比赛赛历，以及霍根海姆比赛日期的推测。”

“很明显，这些特殊的时刻为全球赛事带来了许多新的挑战，在准备过程中还有很多障碍需要克服。”

尽管比利时当前禁止在9月1日之前举行大型活动，但斯帕的日期维持不变。另一个可能的日期是9月13日，但前提是接下来一周的阿塞拜疆比赛不会举办，那么赛历上将腾出这一空档。目前9月1日之前的禁赛令仍是必须克服的一大障碍。

阿塞拜疆被安排在了原本属于新加坡的9月20日，排在9月27日的俄罗斯之前。后者的日期未作更改。不过巴库强调，准备赛道需要相当长的时间，意味着比赛能否成行还远远未有定论。

巴库赛事推广方负责人Arif Rahimov告诉Motorsport.com：“在新冠肺炎疫情得到控制之前，我们不能承诺举办比赛。”

中国大奖赛被安排了在10月4日，而日本大奖赛的日期也未作更改。如果巴库也能举办，这可能会带来5场连续的比赛。

美国和墨西哥目前均保留了其原来的比赛日期，巴西的时间则提前了一周。那有可能创造美洲三站“背靠背”举行的纪录。然而，奥斯丁能否办赛仍存有疑问，尤其因为其办赛费用来自于得克萨斯州政府，需要与来自旅游的收入相对应，而空场比赛对赛道毫无意义。

正如人们长期以来所预期的那样，越南的日期被改到11月下旬，在两场中东的比赛之前。同时巴林也存在举办两场赛事的可能性，以填补此前未能举行的那些赛事。

翻译/小飞侠