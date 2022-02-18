保时捷与红牛就2026年起开展F1合作进入谈判尾声阶段

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一段时间以来，大众集团一直在权衡是否在2026年迎来下一代动力单元后参加F1赛事，而保时捷和奥迪品牌的高管在高风险的会议中发挥了关键作用。

自从红牛的动力单元合作伙伴本田决定离开，而且红牛不得不在米尔顿·凯恩斯成立了一个新的动力系统部门后，保时捷就一直被认为可能与红牛开展合作。

如今，消息人士Motorsport.com的姊妹网站Motorsport-Total.com表示，红牛和保时捷之间的谈判已经非常深入，现在任何协议只需要得到大众集团内部监督机构的批准。

如果没有后期的绊脚石，新的合作可能最早在3月获得批准，从而确保保时捷作为动力单元供应商重返F1赛场。据信，红牛赛车运动顾问赫尔穆特·马尔科和大众集团赛车运动主管、奥地利同胞弗里茨·恩辛格在促成合作关系中发挥了作用。

红牛和保时捷方面的人士对谈判保持缄默。马尔科在去年向红牛内部但是太ServusTV表示，他 "在过去曾与许多公司谈过"。当被问及保时捷和红牛之间的谈判传闻时，他说："我们一直在谈。但没有什么是固定的"。

保时捷首席执行官Oliver Blume出席了引擎会议，而他对F1计划转向合成燃油持乐观态度。另外，保时捷赛车运动负责人Thomas Laudenbach在11月表示，潜在加入F1的条件现 在"正在实现"。

上个月，马尔科透露本田将把对红牛的直接供应延长到2025年底，确保红牛动力系统或任何可能的合作伙伴从2026年推出新动力单元时获得特许权。而红牛在米尔顿·凯恩斯组建自己的动力系统业务，也被认为对保时捷具有吸引力，为动力单元开发的地点方面提供了灵活性，能够让潜在F1项目的一部分运作在德国的魏斯阿赫总部之外进行。

早在2017年，保时捷就曾接近为F1参赛项目开绿灯，只是由于F1的动力单元规则延长到2021年以后，使当时的计划遭到破坏。保时捷的LMP1项目已经在2017年结束，转而进入了电动方程式。但是明年当其LMDh项目开始，保时捷将回到勒芒的顶级运动车竞赛中去。

F1一直努力通过关于2026年动力单元的会议，使技术规则对大众集团具有吸引力。届时新规则的重心放在使用环保燃油和取消MGU-H方面，而且在去年年底就已达成一致。国际汽联世界汽车运动理事会在去年12月确认，MGU-H将被抛弃，但保留现有的1.6升V6引擎，同时增加电力和引入动力单元开发的成预算帽。

此外，与保时捷的谈判无关的是，奥迪也被与当前使用梅赛德斯动力单元的迈凯伦联系在一起。不过迈凯伦在去年11月发表声明否认被奥迪收购，只是确认与这家德国品牌进行了探索性会谈。不过迈凯伦也在今年1月表示，在评估任何可能的合作之前，很乐意等待大众集团关于F1的决定。