俄罗斯大奖赛FP3：汉密尔顿登上头名，领先博塔斯多达0.7秒

博塔斯在周五两个阶段的练习里牢牢保持着第一名，并且在最后60分钟的练习开始，始终占据标杆为止。

但是，本周末有望追平迈克尔·舒马赫91胜纪录的汉密尔顿，在最后一次单圈冲刺练习时，一口气打破1分34秒大关，而且达到1分33.279秒。此时，博塔斯的最后一轮飞驰练习没有提高太多，止步于1分34.055秒。

周五全场第二快的雷诺，依然在排位赛的最后一次练习里显示出强劲速度。埃斯特班·奥康在本阶段里比队友丹尼尔·里卡多更快，做出1分34.239秒。但是尾声时期，迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯取得大进步，不仅比法国人快了0.143秒，而且以0.041秒之差直逼博塔斯。

Racing Point的塞尔吉奥·佩雷兹只比前队友奥康慢了0.013秒，位列第五，而且排在红牛的马克斯·维斯塔潘之前。

继周五之后，本周对空气动力学套件进行了小幅度升级的法拉利再度进入了前十，并且由塞巴斯蒂安·维特尔进步到第七，领先兰斯·斯特罗尔。

主场作战的AlphaTauri车手丹尼尔·科维亚特位居第九，把处于里卡多之前。澳大利亚人在他的最后一圈练习里，试图调整后视镜。他仅以0.019秒的微弱优势，把皮埃尔·加斯利挡在前十之外。而查尔斯·莱克勒克处于第12位。

两辆威廉姆斯赛车在中下游的竞争中稍占上风，乔治·拉塞尔领先队友尼古拉斯·拉蒂菲以及阿尔法·罗密欧、哈斯的四位车手。倒是亚历山大·阿尔本和兰多·诺里斯较为意外地落在最后两位。