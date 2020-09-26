俄罗斯大奖赛FP3：汉密尔顿登上头名，领先博塔斯多达0.7秒
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刘易斯·汉密尔顿在索契大奖赛第三节自由练习里，本周末首次登上时间榜头名，并且领先梅赛德斯队友瓦尔特利·博塔斯0.7秒之多。
博塔斯在周五两个阶段的练习里牢牢保持着第一名，并且在最后60分钟的练习开始，始终占据标杆为止。
但是，本周末有望追平迈克尔·舒马赫91胜纪录的汉密尔顿，在最后一次单圈冲刺练习时，一口气打破1分34秒大关，而且达到1分33.279秒。此时，博塔斯的最后一轮飞驰练习没有提高太多，止步于1分34.055秒。
周五全场第二快的雷诺，依然在排位赛的最后一次练习里显示出强劲速度。埃斯特班·奥康在本阶段里比队友丹尼尔·里卡多更快，做出1分34.239秒。但是尾声时期，迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯取得大进步，不仅比法国人快了0.143秒，而且以0.041秒之差直逼博塔斯。
Racing Point的塞尔吉奥·佩雷兹只比前队友奥康慢了0.013秒，位列第五，而且排在红牛的马克斯·维斯塔潘之前。
继周五之后，本周对空气动力学套件进行了小幅度升级的法拉利再度进入了前十，并且由塞巴斯蒂安·维特尔进步到第七，领先兰斯·斯特罗尔。
主场作战的AlphaTauri车手丹尼尔·科维亚特位居第九，把处于里卡多之前。澳大利亚人在他的最后一圈练习里，试图调整后视镜。他仅以0.019秒的微弱优势，把皮埃尔·加斯利挡在前十之外。而查尔斯·莱克勒克处于第12位。
两辆威廉姆斯赛车在中下游的竞争中稍占上风，乔治·拉塞尔领先队友尼古拉斯·拉蒂菲以及阿尔法·罗密欧、哈斯的四位车手。倒是亚历山大·阿尔本和兰多·诺里斯较为意外地落在最后两位。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Laps
|Time
|Gap
|1
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|16
|1'33.279
|2
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|19
|1'34.055
|0.776
|3
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
|17
|1'34.096
|0.817
|4
|Esteban Ocon
|Renault
|13
|1'34.239
|0.960
|5
|Sergio Perez
|Racing Point
|14
|1'34.252
|0.973
|6
|Max Verstappen
|Red Bull
|11
|1'34.306
|1.027
|7
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|14
|1'34.594
|1.315
|8
|Lance Stroll
|Racing Point
|13
|1'34.732
|1.453
|9
|Daniil Kvyat
|AlphaTauri
|14
|1'34.768
|1.489
|10
|Daniel Ricciardo
|Renault
|12
|1'34.787
|1.508
|11
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|12
|1'34.792
|1.513
|12
|Charles Leclerc
|Ferrari
|14
|1'34.806
|1.527
|13
|George Russell
|Williams
|16
|1'34.979
|1.700
|14
|Romain Grosjean
|Haas
|14
|1'35.257
|1.978
|15
|Nicholas Latifi
|Williams
|14
|1'35.292
|2.013
|16
|Kevin Magnussen
|Haas
|14
|1'35.451
|2.172
|17
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|15
|1'35.590
|2.311
|18
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|15
|1'35.599
|2.320
|19
|Alex Albon
|Red Bull
|14
|1'35.603
|2.324
|20
|Lando Norris
|McLaren
|17
|1'35.981
|2.702
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|Russian GP
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|Frankie Mao
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