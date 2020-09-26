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俄罗斯大奖赛FP3：汉密尔顿登上头名，领先博塔斯多达0.7秒

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俄罗斯大奖赛FP3：汉密尔顿登上头名，领先博塔斯多达0.7秒
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刘易斯·汉密尔顿在索契大奖赛第三节自由练习里，本周末首次登上时间榜头名，并且领先梅赛德斯队友瓦尔特利·博塔斯0.7秒之多。

博塔斯在周五两个阶段的练习里牢牢保持着第一名，并且在最后60分钟的练习开始，始终占据标杆为止。

但是，本周末有望追平迈克尔·舒马赫91胜纪录的汉密尔顿，在最后一次单圈冲刺练习时，一口气打破1分34秒大关，而且达到1分33.279秒。此时，博塔斯的最后一轮飞驰练习没有提高太多，止步于1分34.055秒。

周五全场第二快的雷诺，依然在排位赛的最后一次练习里显示出强劲速度。埃斯特班·奥康在本阶段里比队友丹尼尔·里卡多更快，做出1分34.239秒。但是尾声时期，迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯取得大进步，不仅比法国人快了0.143秒，而且以0.041秒之差直逼博塔斯。

Racing Point的塞尔吉奥·佩雷兹只比前队友奥康慢了0.013秒，位列第五，而且排在红牛的马克斯·维斯塔潘之前。

继周五之后，本周对空气动力学套件进行了小幅度升级的法拉利再度进入了前十，并且由塞巴斯蒂安·维特尔进步到第七，领先兰斯·斯特罗尔。

主场作战的AlphaTauri车手丹尼尔·科维亚特位居第九，把处于里卡多之前。澳大利亚人在他的最后一圈练习里，试图调整后视镜。他仅以0.019秒的微弱优势，把皮埃尔·加斯利挡在前十之外。而查尔斯·莱克勒克处于第12位。

两辆威廉姆斯赛车在中下游的竞争中稍占上风，乔治·拉塞尔领先队友尼古拉斯·拉蒂菲以及阿尔法·罗密欧、哈斯的四位车手。倒是亚历山大·阿尔本和兰多·诺里斯较为意外地落在最后两位。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 16 1'33.279  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes 19 1'34.055 0.776
3 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 17 1'34.096 0.817
4 France Esteban Ocon Renault 13 1'34.239 0.960
5 Mexico Sergio Perez Racing Point 14 1'34.252 0.973
6 Netherlands Max Verstappen Red Bull 11 1'34.306 1.027
7 Germany Sebastian Vettel Ferrari 14 1'34.594 1.315
8 Canada Lance Stroll Racing Point 13 1'34.732 1.453
9 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 14 1'34.768 1.489
10 Australia Daniel Ricciardo Renault 12 1'34.787 1.508
11 France Pierre Gasly AlphaTauri 12 1'34.792 1.513
12 Monaco Charles Leclerc Ferrari 14 1'34.806 1.527
13 United Kingdom George Russell Williams 16 1'34.979 1.700
14 France Romain Grosjean Haas 14 1'35.257 1.978
15 Canada Nicholas Latifi Williams 14 1'35.292 2.013
16 Denmark Kevin Magnussen Haas 14 1'35.451 2.172
17 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 15 1'35.590 2.311
18 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 15 1'35.599 2.320
19 Thailand Alex Albon Red Bull 14 1'35.603 2.324
20 United Kingdom Lando Norris McLaren 17 1'35.981 2.702
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