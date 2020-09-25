俄罗斯大奖赛FP2：博塔斯继续领先，汉密尔顿第二

汉密尔顿在第一个练习阶段因为车流的影响，没能做出像样的单圈，意外地排在倒数第二。不过下午的阶段开始后，他用中性胎率先跑出1分34.890秒。此时，博塔斯虽然落后队友，但是用到的是硬胎。

两位梅赛德斯车手双双换上软胎后，汉密尔顿进不到1分33.786秒。但是博塔斯对赛车感觉更加，以1分33.519秒超过上升到第一。

其他车队仅仅是无法追赶梅赛德斯。继上午的练习后，雷诺车手丹尼尔·里卡多再次在余下车手中领跑，但是相差汉密尔顿多达0.7秒。

前一节因在10号晚撞墙而损失赛道时间的卡洛斯·塞恩斯，顺利驾驶迈凯伦赛车重返赛道，并且做出第四快的时间。而他的队友兰多·诺里斯紧随其后。

虽然没能用上新升级，但是Racing Point的塞尔吉奥·佩雷兹不仅依然领先队友兰斯·斯特罗尔，而且位居红牛的马克斯·维斯塔潘之前，排在第六位。荷兰人曾在14号弯打转，没有对RB16赛车找到感觉。

两位法拉利车手分列第八、十位，而雷诺的埃斯特班·奥康夹在俩人中间。

相比出现两起10号撞墙事故且引发一次红旗的第一节练习，下午的阶段没有险情。而在相对顺畅的时期，两位威廉姆斯车手分列第15、16位。上午导致练习被中断的尼古拉斯·拉蒂菲稍稍领先队友乔治·拉塞尔。而斯特罗尔只排在倒数第四。