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Formula 1 / Russian GP / 自由练习报告

俄罗斯大奖赛FP2：博塔斯继续领先，汉密尔顿第二

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俄罗斯大奖赛FP2：博塔斯继续领先，汉密尔顿第二
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瓦尔特利·博塔斯在俄罗斯大奖赛第二节自由练习里继续高居时间榜第一，而刘易斯·汉密尔顿紧随其后，帮助梅赛德斯包揽本阶段前二名。

汉密尔顿在第一个练习阶段因为车流的影响，没能做出像样的单圈，意外地排在倒数第二。不过下午的阶段开始后，他用中性胎率先跑出1分34.890秒。此时，博塔斯虽然落后队友，但是用到的是硬胎。

两位梅赛德斯车手双双换上软胎后，汉密尔顿进不到1分33.786秒。但是博塔斯对赛车感觉更加，以1分33.519秒超过上升到第一。

其他车队仅仅是无法追赶梅赛德斯。继上午的练习后，雷诺车手丹尼尔·里卡多再次在余下车手中领跑，但是相差汉密尔顿多达0.7秒。

前一节因在10号晚撞墙而损失赛道时间的卡洛斯·塞恩斯，顺利驾驶迈凯伦赛车重返赛道，并且做出第四快的时间。而他的队友兰多·诺里斯紧随其后。

虽然没能用上新升级，但是Racing Point的塞尔吉奥·佩雷兹不仅依然领先队友兰斯·斯特罗尔，而且位居红牛的马克斯·维斯塔潘之前，排在第六位。荷兰人曾在14号弯打转，没有对RB16赛车找到感觉。

两位法拉利车手分列第八、十位，而雷诺的埃斯特班·奥康夹在俩人中间。

相比出现两起10号撞墙事故且引发一次红旗的第一节练习，下午的阶段没有险情。而在相对顺畅的时期，两位威廉姆斯车手分列第15、16位。上午导致练习被中断的尼古拉斯·拉蒂菲稍稍领先队友乔治·拉塞尔。而斯特罗尔只排在倒数第四。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes 37 1'33.519  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 33 1'33.786 0.267
3 Australia Daniel Ricciardo Renault 27 1'34.577 1.058
4 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 36 1'34.723 1.204
5 United Kingdom Lando Norris McLaren 33 1'34.847 1.328
6 Mexico Sergio Perez Racing Point 35 1'34.890 1.371
7 Netherlands Max Verstappen Red Bull 30 1'35.048 1.529
8 Monaco Charles Leclerc Ferrari 35 1'35.052 1.533
9 France Esteban Ocon Renault 28 1'35.139 1.620
10 Germany Sebastian Vettel Ferrari 35 1'35.183 1.664
11 France Pierre Gasly AlphaTauri 35 1'35.210 1.691
12 Thailand Alex Albon Red Bull 31 1'35.242 1.723
13 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 37 1'35.461 1.942
14 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 33 1'35.516 1.997
15 Canada Nicholas Latifi Williams 31 1'35.563 2.044
16 United Kingdom George Russell Williams 30 1'35.575 2.056
17 Canada Lance Stroll Racing Point 34 1'35.627 2.108
18 Denmark Kevin Magnussen Haas 32 1'35.729 2.210
19 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 36 1'36.053 2.534
20 France Romain Grosjean Haas 32 1'36.858 3.339
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Author Frankie Mao

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