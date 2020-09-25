俄罗斯大奖赛FP2：博塔斯继续领先，汉密尔顿第二
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瓦尔特利·博塔斯在俄罗斯大奖赛第二节自由练习里继续高居时间榜第一，而刘易斯·汉密尔顿紧随其后，帮助梅赛德斯包揽本阶段前二名。
汉密尔顿在第一个练习阶段因为车流的影响，没能做出像样的单圈，意外地排在倒数第二。不过下午的阶段开始后，他用中性胎率先跑出1分34.890秒。此时，博塔斯虽然落后队友，但是用到的是硬胎。
两位梅赛德斯车手双双换上软胎后，汉密尔顿进不到1分33.786秒。但是博塔斯对赛车感觉更加，以1分33.519秒超过上升到第一。
其他车队仅仅是无法追赶梅赛德斯。继上午的练习后，雷诺车手丹尼尔·里卡多再次在余下车手中领跑，但是相差汉密尔顿多达0.7秒。
前一节因在10号晚撞墙而损失赛道时间的卡洛斯·塞恩斯，顺利驾驶迈凯伦赛车重返赛道，并且做出第四快的时间。而他的队友兰多·诺里斯紧随其后。
虽然没能用上新升级，但是Racing Point的塞尔吉奥·佩雷兹不仅依然领先队友兰斯·斯特罗尔，而且位居红牛的马克斯·维斯塔潘之前，排在第六位。荷兰人曾在14号弯打转，没有对RB16赛车找到感觉。
两位法拉利车手分列第八、十位，而雷诺的埃斯特班·奥康夹在俩人中间。
相比出现两起10号撞墙事故且引发一次红旗的第一节练习，下午的阶段没有险情。而在相对顺畅的时期，两位威廉姆斯车手分列第15、16位。上午导致练习被中断的尼古拉斯·拉蒂菲稍稍领先队友乔治·拉塞尔。而斯特罗尔只排在倒数第四。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Laps
|Time
|Gap
|1
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|37
|1'33.519
|2
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|33
|1'33.786
|0.267
|3
|Daniel Ricciardo
|Renault
|27
|1'34.577
|1.058
|4
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
|36
|1'34.723
|1.204
|5
|Lando Norris
|McLaren
|33
|1'34.847
|1.328
|6
|Sergio Perez
|Racing Point
|35
|1'34.890
|1.371
|7
|Max Verstappen
|Red Bull
|30
|1'35.048
|1.529
|8
|Charles Leclerc
|Ferrari
|35
|1'35.052
|1.533
|9
|Esteban Ocon
|Renault
|28
|1'35.139
|1.620
|10
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|35
|1'35.183
|1.664
|11
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|35
|1'35.210
|1.691
|12
|Alex Albon
|Red Bull
|31
|1'35.242
|1.723
|13
|Daniil Kvyat
|AlphaTauri
|37
|1'35.461
|1.942
|14
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|33
|1'35.516
|1.997
|15
|Nicholas Latifi
|Williams
|31
|1'35.563
|2.044
|16
|George Russell
|Williams
|30
|1'35.575
|2.056
|17
|Lance Stroll
|Racing Point
|34
|1'35.627
|2.108
|18
|Kevin Magnussen
|Haas
|32
|1'35.729
|2.210
|19
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|36
|1'36.053
|2.534
|20
|Romain Grosjean
|Haas
|32
|1'36.858
|3.339
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|Formula 1
|Event
|Russian GP
|Author
|Frankie Mao
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