俄罗斯大奖赛FP2：博塔斯继续领先汉密尔顿，梅赛德斯高居前二

继上午的阶段后，博塔斯继续在索契赛道表现出强劲的速度。他做出了当前最快的1分33.593秒，比汉密尔顿快了0.044秒。英国人曾在一次进站时，撞到了了前千斤顶操作员。虽然后者跌倒在地，但是没有大碍。

当两辆梅赛德斯赛车一马当先时，红牛在本阶段落后，反而是AlphaTauri的皮埃尔·加斯利位居第三，而且与汉密尔顿只有0.2秒的差距。兰多·诺里斯位列第四，领先埃斯特班·奥康。

马克斯·维斯塔潘在下午的练习里仅仅位列第六，而且因为更换了动力单元，本就因为前一场蒙扎撞车而身背罚单的他，现在将退到最后发车。

卡洛斯·塞恩斯成为本阶段最靠前的法拉利赛车，并且领先同胞费尔南多·阿隆索。两位西班牙车手分列第七八名。塞巴斯蒂安·维特尔代表阿斯顿·马丁连续两个阶段进入前十，而查尔斯·莱克勒克以第十完成周五的练习。

当塞尔吉奥·佩雷兹没能进入前十名时，丹尼尔·里卡多更是只有倒数第四名。而本赛季结束后将退役的基米·莱科宁位列第12。

还剩23分钟时，安东尼奥·吉奥维纳兹在10号弯失控后撞墙，不仅他自己的尾翼完全受损，而且导致了护墙损坏。使得下午的阶段比红旗中断了几分钟，在还剩15分钟左右时恢复。而就在计时器归零前，加斯利在轧过路肩时鼻翼被撞坏，引发了黄旗。