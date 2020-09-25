俄罗斯大奖赛FP1：博塔斯领跑，汉密尔顿倒数第二

F1生涯首场胜利就是在索契拿到的博塔斯，用中性胎做出了1分34.923秒的最快时间，领先第二快的车手以软胎做出的时间达到0.5秒。

本周末迎来第一个追平迈克尔·舒马赫91胜纪录机会的汉密尔顿，一直用硬胎做练习，与队友差距悬殊，并且有跑出赛道磨平轮胎的情况。在完成18圈的情况下，英国人出人意外地在本阶段仅仅排在倒数第二位。

当只有一辆W11赛车达到状况的情况下，其他赛车交替进入前三。在都使用本周末最软配方轮胎的情况下，雷诺的丹尼尔·里卡多成为最接近博塔斯的车手，领先他昔日的红牛队友马克斯·维斯塔潘。

两辆Racing Point赛车位居第四、五名，排在另一位雷诺车手埃斯特班·奥康身前。AlphaTauri同样有两辆赛车跻身前十，而主场比赛的丹尼尔·科维亚特位列第七的同时，比刚好处于第十的队友皮埃尔·加斯利快0.4秒之多。

位居第八的亚历山大·阿尔本相差队友维斯塔潘0.7秒左右，领先法拉利的塞巴斯蒂安·维特尔。查尔斯·莱克勒克则刚恰好无缘前十，但处于两位迈凯伦车手身前。

卡洛斯·塞恩斯虽然排名第12位，但是因为在10号弯失控蹭到护墙而损坏了尾翼，只收集了8圈历程。在此情况下，兰多·诺里斯跑出本阶段最多的28圈。

在练习还剩36分中左右时，威廉姆斯车手尼古拉斯·拉蒂菲同样在10号晚出现意外。他的威廉姆斯赛车与护墙的撞击力度更大，车损更加严重的同时，导致红旗出现，并且医疗车也自动前往现场，尽管加拿大人平安无恙。