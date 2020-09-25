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Formula 1 / Russian GP / 自由练习报告

俄罗斯大奖赛FP1：博塔斯领跑，汉密尔顿倒数第二

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俄罗斯大奖赛FP1：博塔斯领跑，汉密尔顿倒数第二
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瓦尔特利·博塔斯在俄罗斯大奖赛第一节自由练习里，设下本周末第一个标杆时间，而刘易斯·汉密尔顿未能进入前十。

F1生涯首场胜利就是在索契拿到的博塔斯，用中性胎做出了1分34.923秒的最快时间，领先第二快的车手以软胎做出的时间达到0.5秒。

本周末迎来第一个追平迈克尔·舒马赫91胜纪录机会的汉密尔顿，一直用硬胎做练习，与队友差距悬殊，并且有跑出赛道磨平轮胎的情况。在完成18圈的情况下，英国人出人意外地在本阶段仅仅排在倒数第二位。

当只有一辆W11赛车达到状况的情况下，其他赛车交替进入前三。在都使用本周末最软配方轮胎的情况下，雷诺的丹尼尔·里卡多成为最接近博塔斯的车手，领先他昔日的红牛队友马克斯·维斯塔潘。

两辆Racing Point赛车位居第四、五名，排在另一位雷诺车手埃斯特班·奥康身前。AlphaTauri同样有两辆赛车跻身前十，而主场比赛的丹尼尔·科维亚特位列第七的同时，比刚好处于第十的队友皮埃尔·加斯利快0.4秒之多。

位居第八的亚历山大·阿尔本相差队友维斯塔潘0.7秒左右，领先法拉利的塞巴斯蒂安·维特尔。查尔斯·莱克勒克则刚恰好无缘前十，但处于两位迈凯伦车手身前。

卡洛斯·塞恩斯虽然排名第12位，但是因为在10号弯失控蹭到护墙而损坏了尾翼，只收集了8圈历程。在此情况下，兰多·诺里斯跑出本阶段最多的28圈。

在练习还剩36分中左右时，威廉姆斯车手尼古拉斯·拉蒂菲同样在10号晚出现意外。他的威廉姆斯赛车与护墙的撞击力度更大，车损更加严重的同时，导致红旗出现，并且医疗车也自动前往现场，尽管加拿大人平安无恙。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes 13 1'34.923  
2 Australia Daniel Ricciardo Renault 22 1'35.430 0.507
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull 22 1'35.577 0.654
4 Mexico Sergio Perez Racing Point 23 1'35.796 0.873
5 Canada Lance Stroll Racing Point 21 1'35.965 1.042
6 France Esteban Ocon Renault 23 1'36.061 1.138
7 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 22 1'36.230 1.307
8 Thailand Alex Albon Red Bull 24 1'36.254 1.331
9 Germany Sebastian Vettel Ferrari 23 1'36.323 1.400
10 France Pierre Gasly AlphaTauri 25 1'36.706 1.783
11 Monaco Charles Leclerc Ferrari 23 1'36.896 1.973
12 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 8 1'36.970 2.047
13 United Kingdom Lando Norris McLaren 28 1'37.110 2.187
14 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 17 1'37.201 2.278
15 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 23 1'37.230 2.307
16 Denmark Kevin Magnussen Haas 22 1'37.430 2.507
17 United Kingdom George Russell Williams 24 1'37.595 2.672
18 France Romain Grosjean Haas 24 1'37.649 2.726
19 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 18 1'37.716 2.793
20 Canada Nicholas Latifi Williams 11 1'37.784 2.861
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Author Frankie Mao

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