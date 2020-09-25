俄罗斯大奖赛FP1：博塔斯领跑，汉密尔顿倒数第二
shares
comments
瓦尔特利·博塔斯在俄罗斯大奖赛第一节自由练习里，设下本周末第一个标杆时间，而刘易斯·汉密尔顿未能进入前十。
F1生涯首场胜利就是在索契拿到的博塔斯，用中性胎做出了1分34.923秒的最快时间，领先第二快的车手以软胎做出的时间达到0.5秒。
本周末迎来第一个追平迈克尔·舒马赫91胜纪录机会的汉密尔顿，一直用硬胎做练习，与队友差距悬殊，并且有跑出赛道磨平轮胎的情况。在完成18圈的情况下，英国人出人意外地在本阶段仅仅排在倒数第二位。
当只有一辆W11赛车达到状况的情况下，其他赛车交替进入前三。在都使用本周末最软配方轮胎的情况下，雷诺的丹尼尔·里卡多成为最接近博塔斯的车手，领先他昔日的红牛队友马克斯·维斯塔潘。
两辆Racing Point赛车位居第四、五名，排在另一位雷诺车手埃斯特班·奥康身前。AlphaTauri同样有两辆赛车跻身前十，而主场比赛的丹尼尔·科维亚特位列第七的同时，比刚好处于第十的队友皮埃尔·加斯利快0.4秒之多。
位居第八的亚历山大·阿尔本相差队友维斯塔潘0.7秒左右，领先法拉利的塞巴斯蒂安·维特尔。查尔斯·莱克勒克则刚恰好无缘前十，但处于两位迈凯伦车手身前。
卡洛斯·塞恩斯虽然排名第12位，但是因为在10号弯失控蹭到护墙而损坏了尾翼，只收集了8圈历程。在此情况下，兰多·诺里斯跑出本阶段最多的28圈。
在练习还剩36分中左右时，威廉姆斯车手尼古拉斯·拉蒂菲同样在10号晚出现意外。他的威廉姆斯赛车与护墙的撞击力度更大，车损更加严重的同时，导致红旗出现，并且医疗车也自动前往现场，尽管加拿大人平安无恙。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Laps
|Time
|Gap
|1
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|13
|1'34.923
|2
|Daniel Ricciardo
|Renault
|22
|1'35.430
|0.507
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|22
|1'35.577
|0.654
|4
|Sergio Perez
|Racing Point
|23
|1'35.796
|0.873
|5
|Lance Stroll
|Racing Point
|21
|1'35.965
|1.042
|6
|Esteban Ocon
|Renault
|23
|1'36.061
|1.138
|7
|Daniil Kvyat
|AlphaTauri
|22
|1'36.230
|1.307
|8
|Alex Albon
|Red Bull
|24
|1'36.254
|1.331
|9
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|23
|1'36.323
|1.400
|10
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|25
|1'36.706
|1.783
|11
|Charles Leclerc
|Ferrari
|23
|1'36.896
|1.973
|12
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
|8
|1'36.970
|2.047
|13
|Lando Norris
|McLaren
|28
|1'37.110
|2.187
|14
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|17
|1'37.201
|2.278
|15
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|23
|1'37.230
|2.307
|16
|Kevin Magnussen
|Haas
|22
|1'37.430
|2.507
|17
|George Russell
|Williams
|24
|1'37.595
|2.672
|18
|Romain Grosjean
|Haas
|24
|1'37.649
|2.726
|19
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|18
|1'37.716
|2.793
|20
|Nicholas Latifi
|Williams
|11
|1'37.784
|2.861
|VIEW FULL RESULTS
Load comments
About this article
|Series
|Formula 1
|Event
|Russian GP
|Author
|Frankie Mao
Trending Today
俄罗斯大奖赛FP1：博塔斯领跑，汉密尔顿倒数第二
shares
comments
Trending
Slide show