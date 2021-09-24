俄罗斯大奖赛FP1：博塔斯领衔梅赛德斯占据前二

尽管积分榜领头羊马克斯·维斯塔潘一度在时间榜位居第一，但曾两次在索契获胜的博塔斯在进入后半段，用新软胎刷出了更快的单圈时间1分34.427秒。芬兰人比队友刘易斯·汉密尔顿快了0.211秒，并就此成为第一个练习阶段的标杆。最后15分钟里，两辆梅赛德斯赛车都用硬胎进行练习。

维斯塔潘最终在时间榜上排名第三，但是与博塔斯只有0.227秒的差距，更是与汉密尔顿只相差0.016秒。当荷兰人的红牛队友塞尔吉奥·佩雷兹排在第九时，法拉利的查尔斯·莱克勒克位于第四，尽管与维斯塔潘又0.4秒之多的差距。不过，摩纳哥人因为更换了超过限额的动力单元，将在周日的比赛里退到发车区最后开始比赛。

阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔虽然落后前法拉利队友0.6之多，但是位居第五。不过，他身后的皮埃尔·加斯利和卡洛斯·塞恩斯以及兰多·诺里斯的差距都非常微小。

两位Alpine车手分列前十名上下，费尔南多·阿隆索列第十，埃斯特班·奥康只慢了0.011秒。

上一场在蒙扎获得胜利的丹尼尔·里卡多，只排在第14位，落在兰斯·斯特罗尔和安东尼奥·吉奥维纳兹身后。

前半小时刚刚过去不久，由于赛道上有碎片，短暂地进入虚拟安全车状态，从而让赛道抢险员快速地捡走碎片。不过，最后时刻当其他赛车都在赛道上时，维斯塔潘提前结束了工作，车队为他对赛车进行调整。