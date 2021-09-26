俄罗斯大奖赛：汉密尔顿逆转实现100胜，诺里斯痛失首胜良机

梅赛德斯在周日决定为瓦尔特利·博塔斯更换引擎，试图从战术层面去阻挡因为更换动力单元二从最后一位发车的马克斯·维斯塔潘。

起步阶段，在2号弯——全场第一个真正弯角——里的混乱中，汉密尔顿被挤在一堆赛车中间。费尔南多·阿隆索走到了缓冲区，回来后也跑在梅赛德斯赛车之前。英国人在第一圈结束时落到第六。

两圈后汉密尔顿超过了阿隆索，并且跟在丹尼尔·里卡多身后的DRS区域内。但是澳大利亚人得到了前方第七位发车的兰斯·斯特罗尔的尾流。此后10多圈，汉密尔顿始终无法对里卡多发起超车，而后者接到车队通知采用B计划。

里卡多在第22圈进站，但是在释放信号灯方面出现了问题，导致耗时过多。而梅赛德斯没有让汉密尔顿进站。英国人多跑了4圈。而诺里斯再多跑两圈，在第28圈结束才进站。

一圈过后，汉密尔顿超过了塞恩斯。西班牙人在第14圈就进站，但是法拉利出了差错，让他排名下滑很多，没能让他在赛道上第一轮进站完成后继续咬住诺里斯。此后汉密尔顿连续超过没有进站的皮埃尔·加斯利和查尔斯·莱克勒克，进入最后13圈时，他距离诺里斯只有1.5秒。

还剩最后十圈，赛道上出现雨滴。此时，领先的两辆赛车领先第三位的塞恩斯30秒之多。还剩5圈时，诺里斯两次跑出了赛道，但是刚刚好继续守在汉密尔顿身前。而赛道上的情况愈加微妙。

第48圈时，赛会关闭了DRS。迈凯伦工程师告知诺里斯需要进站，但是他决定留在赛道上。相反，梅赛德斯在第49圈让汉密尔顿进站换上半雨胎。最后三圈，赛道上非常滑，诺里斯与汉密尔顿相差14秒，而随着赛道开始积水，英国人已经无法正常行驶。

突然间5号弯水雾中，汉密尔顿杀出，诺里斯却滑出了赛道。后者的赛车避免了撞墙，幸好没有熄火，还能掉转车头后继续比赛。然而，英国小将的第一个F1分站胜利已经不翼而飞，虽然他还处在第二，但是告知车队必须进站，汉密尔顿安全地完成了最后两圈，赢得了个人的第100个分站冠军。

但是梅赛德斯试图用博塔斯阻挡维斯塔潘的策略并不成功。俩人在开场前几圈过后，就已经收尾相接。而第六圈时，荷兰人发起的超车动作令对手出乎意料，没有做出任何防守的动作。维斯塔潘与汉密尔顿同圈进站，出站后，前者落后较多，掉在了阿隆索身后。

不过最后的混乱中，维斯塔潘也换上了半雨胎，不知不觉地超过多辆赛车，以第二名完成比赛，尽管落后汉密尔顿52秒之多。而塞恩斯第三个冲过终点线，领先里卡多。

事实证明梅赛德斯对博塔斯执行的战术不成功。虽然用硬胎发车的他一度进入了前八，但是换上中性胎，直接下滑到第14位，并且陷入了“火车”里。直到最后雨势加大，梅赛德斯率先让芬兰人进站换上半雨胎，终于收获了回报，帮助他以第五名结束比赛。阿隆索为Alpine带回了第六名。而诺里斯遗憾地只能接受第七名的结果。

多名车手的引擎处罚，以及阿尔法·罗密欧队友安东尼奥·吉奥维纳兹的更换变速箱，让基米·莱科宁从第13位发车。第一圈，芬兰人就跑到了积分区。随后换胎他排名下滑，但是同样趁着最后的混乱，以第八名完成比赛，取得本赛季个人最好成绩。

下雨之前，塞尔吉奥·佩雷兹已经超过塞恩斯进入了前三名，然而再换半雨胎让他位置落到了第九。积分区的最后一位由乔治·拉塞尔占据。英国人从第三位发车，但是在第13圈进站后——试图压制斯特罗尔——就掉出了领奖台的竞争行列。不过，最后他为威廉姆斯车队在五场比赛中第四次获得积分。

阿斯顿·马丁也在雨水的侵扰下失去了原本几乎到手的积分。当雨滴逐渐落下时，塞巴斯蒂安·维特尔试图从外线超过了斯特罗尔，但加拿大人没有注意，险些把队友撞上墙。德国从缝隙中杀出，并且跑在队友身前。此后，斯特罗尔在2号弯与加斯利发生了碰撞。最终，两辆阿斯顿·马丁赛车都无缘积分区，分列第11、12位。加斯利则以第13名完赛，而埃斯特班·奥康名列第14位完。

莱克勒克在雨中遭遇意外，最终排在第15名。随后时吉奥维纳兹、角田裕毅和尼基塔·马兹平。尼古拉斯·拉蒂菲和米克·舒马赫则是本场退赛的两名车手。前者在雨降下时驶回维修区退赛，而后者只跑了22圈因为液压系统故障被哈斯车队召回。

在赢得本赛季个人第五场胜利的同时，汉密尔顿在车手年度积分榜上反超了维斯塔潘。后者在最后一位发车的情况下，完成了最大化的止损，取得第二名。因此，两位争冠车手之间只有2分的差距。而在制造商年度积分榜上，梅赛德斯把对红牛的积分优势扩大到了27分。