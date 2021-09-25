俄罗斯大奖赛排位赛：诺里斯首次摘杆位，梅赛德斯阴沟翻船

因为上午的暴雨，医疗直升机无法抵达，本周末最后一节练习取消。不过，随着天气的好转，排位赛准时开始，尽管在雨地上进行。

两位梅赛德斯车手顺利进入Q3。汉密尔顿先用半雨胎做出1分44.050，名列第一。当时兰多·诺里斯以0.6秒的差距排名第二，位列博塔斯之前。

进入Q3的十位车手中，除了威廉姆斯·拉塞尔之外，都用半雨胎做了第一个计时圈。英国人本赛季第四次代表威廉姆斯进入Q3，而且率先换上软胎。最后5分钟，所有车队都给车手换上软胎。

此时汉密尔顿遭遇了第一个意外，他在回到维修区过程中，蹭上了狭窄路段的墙壁，导致鼻翼折断。梅赛德斯不得不为他紧急更换鼻翼，但又需要先为博塔斯换上软胎。汉密尔顿等待之后，带着新鼻翼和软胎出场。

此时，已经在赛道上的赛车连续刷新时间。法拉利的卡洛斯·塞恩斯先跑出一圈1分42.510秒，并且上升到第一。不过，此后重现的诺里斯刷出1分41.993秒。而威廉姆斯的乔治·拉塞尔也攀升到第三。

汉密尔顿在出场后向车队报告轮胎无法达到温度。而他的最后一个飞驰圈，在最后一个计时圈在16号弯打转后尾部上墙，只能排在第四。同时博塔斯因为汉密尔顿的意外也受到影响，最终滑落到第七。

这意味着迈凯伦自2012年后第一次拿到杆位，而塞恩斯第一次获得头排发车的机会。

当诺里斯拿下杆位时，他的队友丹尼尔·里卡多名列第五，将与Alpine的费尔南多·阿隆索一起从第三排发车。而与博塔斯分享第四排的将是阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔。红牛的塞尔吉奥·佩雷兹和Alpine的埃斯特班·奥康分列第九十名。

Q2最后阶段，拉塞尔提高了个人时间，在杀入Q3的同时，把阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔淘汰出局。德国人与及格线只有0.052秒之差。

AlphaTauri的皮埃尔·加斯利和角田裕毅双双无缘晋级。实际上，更换动力单元的尼古拉斯·拉蒂菲和查尔斯·莱克勒克没有在第二阶段里做时间，因为俩人都要退到发车区的后方。

威廉姆斯解释说，车队在周五晚上发现了拉蒂菲动力单元存在故障，因此不得不进行更换。

相比于排位赛结束时，开局阶段赛道条件更加微妙。随着赛车的不断行驶，赛道条件不断好转，最后时刻车手们不断提高个人时间。尽管基米·莱科宁最后连续跑了两圈，但还是为了进入Q2。米克·舒马赫落后即将退役的芬兰人0.3秒，同样出局。而另一位阿尔法·罗密欧车手安东尼奥·吉奥维纳兹落后莱科宁0.5秒之多，也未能晋级。第一次主场比赛的尼基塔·马兹平，在19位出场的车手中排名最后。因为更换整套动力单元以及蒙扎带来的处罚的马克斯·维斯塔潘，没有排位赛里出场，意味着他将在发车区排在最后一位。