俄罗斯大奖赛排位赛：Q2惊吓难阻汉密尔顿摘杆位

在塞巴斯蒂安·维特尔撞墙引发的红旗，险些导致汉密尔顿来不及做出时间。但是在惊险地晋级Q3后，英国人没有被打乱节奏，第一个计时圈就找回应有的速度，做出1分31.391秒，而他的梅赛德斯队友博塔斯只有1分32.184秒。

第二圈，汉密尔顿进一步提高到了1分31.304秒，创造了索契赛道新的最快单圈纪录。周日，这位六届世界冠军如果获胜，就将拿下个人第91场胜利，与迈克尔·舒马赫平起平坐。

博塔斯虽然终于突破1分32秒大关，但是相差了0.7秒之多。而且因为进步幅度不够大，被马克斯·维斯塔潘抢走了第一排的发车位置。荷兰人在三个练习阶段速度稍显不济的情况下，战胜了本周末速度强劲的雷诺车手丹尼尔·里卡多和Racing Point的塞尔吉奥·佩雷兹。

获得第四名的澳大利亚人，将与博塔斯一同从第二排发车。而墨西哥车手则与迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯分享第三排。在他们身后一排的将是埃斯特班·奥康和西班牙人的队友兰多·诺里斯。

过去一年里运交缠在一起的皮埃尔·加斯利和亚历山大·阿尔本将一起从第五排投入比赛，俩人之间仅有0.008秒的差距。在穆杰罗排位赛第四名、又收获个人第一个领奖台的阿尔本，在本场排位赛里表现差强人意，仅仅位列第十名。

汉密尔顿在Q2的遇险，首先是因为他的第一圈时间因为在18号弯违反赛道界限规则而被取消。当他更换一套新中性胎做第二圈时，眼看就要来到最后一弯，却因为跑在他身后的维特尔在4号重重撞墙导致红旗而只能放弃。

此时，Q2在还剩2分15秒时停表。除了两位世界冠军之外，阿尔本、兰斯·斯特罗尔、和威廉姆斯的乔治·拉塞尔在淘汰区。

包括汉密尔顿在内的多辆赛车在维修区通道里等待赛道重新开放。没想到此时斯特罗尔被推回了维修区，宣告了他提前推出进入Q3的争夺。

汉密尔顿的出场圈，因为轮胎温度不足，而在2号弯跑出了赛道。但是英国人快马加鞭，几乎掐着计时器归零开始了自己的计时圈。最终，他用软胎惊现地做出第四快的时间，惊现地晋级。不过，这意味着两辆梅赛德斯赛车的比赛策略将不同，因为博塔斯在Q2里用中性胎做出时间。

最后时刻，除了汉密尔顿之外，只有阿尔本一个人有所提高，在成功跻身最后一个阶段时，把法拉利的查尔斯·莱克勒克淘汰出局。摩纳哥人没能在最后时刻进步，距离及格线仅仅0.04秒。法拉利在三节练习都进入前十的情况下，却无法从前五排发车。去年在索契获得杆位的莱克勒克，只能从第11位开始比赛。

当加斯利成功晋级时，主场比赛的丹尼尔·科维亚特没能闯关成功，落后莱克勒克0.01秒，不过排在斯特罗尔身前。代表威廉姆斯进入Q2，已经是乔治·拉塞尔的极限。他没能利用斯特罗尔提前收工的机会，至少再前进一位，以第14名完成排位人物。维特尔则因为没有时间，而排在本阶段的最后。

德国人在Q1最后时刻提高了个人时间，让哈斯车手罗曼·格罗斯让的努力无功而返，以0.4秒的差距遭到淘汰。阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹与法国车手只相差0.002秒，但排在凯文·马格努森之前。

尼古拉斯·拉蒂菲连续10场排位赛输给队友拉塞尔。不过，在垫底位置上的是本周末将追平鲁本斯·巴里切罗保持的出场最多车手纪录的基米·莱科宁。芬兰人的第二圈在2号弯打转，让他只能放弃，直接回到维修区。在没有任何身背罚单的情况下，他将从最后一位开始比赛。