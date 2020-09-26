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俄罗斯大奖赛排位赛：Q2惊吓难阻汉密尔顿摘杆位

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俄罗斯大奖赛排位赛：Q2惊吓难阻汉密尔顿摘杆位
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刘易斯·汉密尔顿在俄罗斯大奖赛的排位赛里经受住“惊恐的”Q2混乱后，以势如破竹的单圈速度拿下第一名，将从杆位开始他的“平纪录”之战。

在塞巴斯蒂安·维特尔撞墙引发的红旗，险些导致汉密尔顿来不及做出时间。但是在惊险地晋级Q3后，英国人没有被打乱节奏，第一个计时圈就找回应有的速度，做出1分31.391秒，而他的梅赛德斯队友博塔斯只有1分32.184秒。

第二圈，汉密尔顿进一步提高到了1分31.304秒，创造了索契赛道新的最快单圈纪录。周日，这位六届世界冠军如果获胜，就将拿下个人第91场胜利，与迈克尔·舒马赫平起平坐。

博塔斯虽然终于突破1分32秒大关，但是相差了0.7秒之多。而且因为进步幅度不够大，被马克斯·维斯塔潘抢走了第一排的发车位置。荷兰人在三个练习阶段速度稍显不济的情况下，战胜了本周末速度强劲的雷诺车手丹尼尔·里卡多和Racing Point的塞尔吉奥·佩雷兹。

获得第四名的澳大利亚人，将与博塔斯一同从第二排发车。而墨西哥车手则与迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯分享第三排。在他们身后一排的将是埃斯特班·奥康和西班牙人的队友兰多·诺里斯。

过去一年里运交缠在一起的皮埃尔·加斯利和亚历山大·阿尔本将一起从第五排投入比赛，俩人之间仅有0.008秒的差距。在穆杰罗排位赛第四名、又收获个人第一个领奖台的阿尔本，在本场排位赛里表现差强人意，仅仅位列第十名。

汉密尔顿在Q2的遇险，首先是因为他的第一圈时间因为在18号弯违反赛道界限规则而被取消。当他更换一套新中性胎做第二圈时，眼看就要来到最后一弯，却因为跑在他身后的维特尔在4号重重撞墙导致红旗而只能放弃。

此时，Q2在还剩2分15秒时停表。除了两位世界冠军之外，阿尔本、兰斯·斯特罗尔、和威廉姆斯的乔治·拉塞尔在淘汰区。

包括汉密尔顿在内的多辆赛车在维修区通道里等待赛道重新开放。没想到此时斯特罗尔被推回了维修区，宣告了他提前推出进入Q3的争夺。

汉密尔顿的出场圈，因为轮胎温度不足，而在2号弯跑出了赛道。但是英国人快马加鞭，几乎掐着计时器归零开始了自己的计时圈。最终，他用软胎惊现地做出第四快的时间，惊现地晋级。不过，这意味着两辆梅赛德斯赛车的比赛策略将不同，因为博塔斯在Q2里用中性胎做出时间。

最后时刻，除了汉密尔顿之外，只有阿尔本一个人有所提高，在成功跻身最后一个阶段时，把法拉利的查尔斯·莱克勒克淘汰出局。摩纳哥人没能在最后时刻进步，距离及格线仅仅0.04秒。法拉利在三节练习都进入前十的情况下，却无法从前五排发车。去年在索契获得杆位的莱克勒克，只能从第11位开始比赛。

当加斯利成功晋级时，主场比赛的丹尼尔·科维亚特没能闯关成功，落后莱克勒克0.01秒，不过排在斯特罗尔身前。代表威廉姆斯进入Q2，已经是乔治·拉塞尔的极限。他没能利用斯特罗尔提前收工的机会，至少再前进一位，以第14名完成排位人物。维特尔则因为没有时间，而排在本阶段的最后。

德国人在Q1最后时刻提高了个人时间，让哈斯车手罗曼·格罗斯让的努力无功而返，以0.4秒的差距遭到淘汰。阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹与法国车手只相差0.002秒，但排在凯文·马格努森之前。

尼古拉斯·拉蒂菲连续10场排位赛输给队友拉塞尔。不过，在垫底位置上的是本周末将追平鲁本斯·巴里切罗保持的出场最多车手纪录的基米·莱科宁。芬兰人的第二圈在2号弯打转，让他只能放弃，直接回到维修区。在没有任何身背罚单的情况下，他将从最后一位开始比赛。

Cla Driver Chassis Engine Time Gap km/h
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'31.304   230.579
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 1'31.867 0.563 229.166
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 1'31.956 0.652 228.944
4 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 1'32.317 1.013 228.049
5 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 1'32.364 1.060 227.932
6 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 1'32.550 1.246 227.474
7 France Esteban Ocon Renault Renault 1'32.624 1.320 227.293
8 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 1'32.847 1.543 226.747
9 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1'33.000 1.696 226.374
10 Thailand Alex Albon Red Bull Honda 1'33.008 1.704 226.354
11 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'33.239 1.935 225.793
12 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 1'33.249 1.945 225.769
13 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 1'33.364 2.060 225.491
14 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 1'33.583 2.279 224.963
15 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 1'33.609 2.305 224.901
16 France Romain Grosjean Haas Ferrari 1'34.592 3.288 222.564
17 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 1'34.594 3.290 222.559
18 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 1'34.681 3.377 222.355
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1'35.066 3.762 221.454
20 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 1'35.267 3.963 220.987
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Author Frankie Mao

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