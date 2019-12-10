俄罗斯大奖赛官员相信禁赛令不会影响F1比赛

周一，世界反兴奋剂机构(WADA)宣布，俄罗斯在四年内将被禁止参加所有主要体育赛事，原因是该国运动员普遍违反了兴奋剂规定。

这项禁止运动员参加赛事和国家主办比赛的禁令适用于WADA所认定的所有大型赛事的组织机构。而赛车运动的管理机构国际汽联，在世界反兴奋剂机构的文件中也被归类为此类机构。所以由其组织的赛事理论上也属于这一管辖范围之内。

根据世界反兴奋剂机构的一份声明，俄罗斯很清楚对于这些赛事的处罚。

它明确规定：“俄罗斯不得在四年期间主办、申办或被授予主办(无论在四年期间内或之后)任何重大赛事的权利。”

但对于部分已经达成协议的赛事也存在特例，例如俄罗斯大奖赛，便由于合同条款限制或无法取消。

“如果俄罗斯已经获得了在四年期间举办一项重大赛事的权利，签署国必须收回这项权利，并将赛事重新分配给另一个国家，除非在法律上或实际上不可能这样做。”世界反兴奋剂机构补充说明。

俄罗斯有21天的时间对这一禁令提出上诉。如果其决定这样做了，这个问题将会被提交到体育仲裁法庭。

俄罗斯大奖赛的组织方Rosgonki公司相信，在任何情况下都不会取消比赛，因为他们已经签署了正式的合同。

主办方在向Motorsport.com做出的一份声明中表示：“早在世界反兴奋剂机构调查之前，一级方程式世界锦标赛俄罗斯回合的合同在2010年就已经签署了。它的期限一直到2025年，并且俄罗斯已经被纳入了2020年国际汽联国际赛事日程。”

“如果在上诉后，WADA关于取消重大赛事的措辞，只要在法律上和实际可行的情况下，仍然保持不变，那么考虑到俄罗斯大奖赛的情况，则不存在法律和技术上取消并将其重新分配给另一个国家的可能性。”

“我们有信心俄罗斯大奖赛将在2020年及以后的几年举行。我们欢迎所有人去到索契，门票也正在如火如荼地销售中。”

能够证明自己没有违反兴奋剂规定的俄罗斯运动员仍然可以参加重大赛事，但不能使用俄罗斯国旗。而针对WADA禁令的影响，国际汽联和F1已经受到各方做出回应的要求。

翻译/小飞侠