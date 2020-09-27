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俄罗斯大奖赛：汉密尔顿受罚后，博塔斯稳稳收获赛季第二胜

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俄罗斯大奖赛：汉密尔顿受罚后，博塔斯稳稳收获赛季第二胜
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瓦尔特利·博塔斯在俄罗斯大奖赛里，把握住梅赛德斯队友刘易斯·汉密尔顿受罚的机会，赢得本赛季个人第二场胜利，而德国车队延续了在索契的全胜纪录。

虽然汉密尔顿拿下了杆位，但是由于排位赛Q2的混乱，不得不用“最糟糕的”软胎投入比赛，增加了他在本场冲击第91胜的难度。不仅如此，在出场时，他在维修区出口的非指定区域进行发车练习，而受到了调查。

五盏红灯熄灭后，汉密尔顿启动顺利，而博塔斯也迅速超越第二位发车的马克斯·维斯塔潘。芬兰人一度在2号前已经车身稍稍靠前，但是也路线偏大而轧到路肩。汉密尔顿就此领跑比赛。

但是，卡洛斯·塞恩斯在跑出2号弯后，试图绕过标志杆回到赛道时，因为速度太快而蹭到了左侧的护墙，早早地退出了比赛。紧接着，Racing Point的兰斯·斯特罗尔在通过4号弯时与查尔斯·莱克勒克发生了碰擦，然后一头撞向另一边的护墙后同样提前收工。而安全车也因此出动，以便清理赛道。在安全车带领的4圈里，赛会干事对汉密尔顿做出了两次5秒处罚的决定。

比赛恢复时，英国人没有给博塔斯超车的机会，继续领跑比赛。但是用软胎的他，在第16圈就进站，先接受了总共10秒的处罚后再换上硬胎。出站后，他滑落到第十。

此时，比赛就此进入了博塔斯的掌控中。前两名车手都用中性胎开始比赛，维斯塔潘虽然在第25圈先进站，但是并没有任何机会。晚一圈换胎的博塔斯顺利地守住领先位置。在领跑了37圈后，他最终以7.7秒的优势领先维斯塔潘率先冲线。时隔三年再次在索契获胜的芬兰人，在无线电上“感谢”了他的批评者。

半程时，前十名的其他车手进站，让汉密尔顿上升到前五。虽然队友进站，让他把差距缩小到15秒，但是很快再次被拉开。在策略不同的查尔斯·莱克勒克和丹尼尔·科维亚特换胎后，他上升到前三名，但是仅仅因为此前损失的时间，无法进一步追近维斯塔潘。最终，汉密尔顿以第三名完赛，错过了追平迈克尔·舒马赫终极纪录的第一个机会。

中游集团的争夺中，Racing Point的塞尔吉奥·佩雷兹在第15圈以漂亮的动作，超过雷诺的丹尼尔·里卡多。而在进站后，就一直领先对手，为车队带回了第四名的成绩，澳大利亚人则以第五名完赛。

排位赛与Q3擦肩而过的莱克勒克，在亚历山大·阿尔本更换变速箱退后五个发车位后，从第十位发车。而用中性胎起步的他，在比赛过半后才进站，这让成功获得第六名，领先身后的另一位雷诺车手埃斯特班·奥康5秒之多。赛会干事对摩纳哥人与斯特罗尔的事故进行了调查，但是认定无需进行处理。

比赛中，法国人听从车队的指挥，给速度更快的里卡多让出位置，只是澳大利亚人在后半程无法挑战佩雷兹。而且因为在2号弯跑大之后没有按照规定路线返回，被加罚5秒。幸好莱克勒克落后太多，而雷诺至少斩获了第五、七名。

主场比赛的科维亚特以晚进站的策略，成功进入积分区，并且以领先队友皮埃尔·加斯利的第八名完成比赛。当法国人第九位发车，以相同排名完赛时，阿尔本也追回了积分区，尽管他同样因违反路线规定被罚时5秒。

阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹则在余下车手中排名最靠前，尽管他落后了获胜的博塔斯一圈。哈斯车手凯文·马格努森、塞巴斯蒂安·维特尔和基米·莱科宁在积分区争夺激烈，分列第12至14名。

迈凯伦经历了一场噩梦般的比赛，兰多·诺里斯因为发车阶段的混乱，不得不第一圈就进站。虽然英国人倾尽全力，但是止步于第15名。威廉姆斯车手尼古拉斯·拉蒂菲继蒙扎之后，第二次领先队友乔治·拉塞尔完赛，并且处在罗曼·格罗斯让之前。

Cla Driver Chassis Engine Time
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 7.729
3 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 22.729
4 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 30.558
5 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 52.065
6 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'02.186
7 France Esteban Ocon Renault Renault 1'08.006
8 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 1'08.740
9 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1'29.766
10 Thailand Alex Albon Red Bull Honda 1'37.860
11 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 1 lap
12 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 1 lap
13 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 1 lap
14 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 1 lap
15 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 1 lap
16 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1 lap
17 France Romain Grosjean Haas Ferrari 1 lap
18 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 1 lap
19 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault  
20 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes  
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Author Frankie Mao

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