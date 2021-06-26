俄罗斯大奖赛从2023年起移师Igora Drive赛道
F1宣布俄罗斯大奖赛见从2023年起移师圣彼得堡附近的Igora Drive赛道举行。
2014年，F1首次在俄罗斯办赛，地点是以举办冬奥会的索契奥运村的道路。自那以后，俄罗斯大奖赛就一直在这个黑海之滨的旅游度假地进行。
不仅如此，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京作为赛事最大的支持者之一，往年都会在周日前往比赛并亲自上领奖台颁奖。只有去年，当比赛在新冠肺炎疫情进行时，他才第一次缺席。而今年9月底，索契也将举办大奖赛。
然而就在今天，从俄罗斯传来了Igora Drive赛道已经与F1公司签订了承办大奖赛的协议。这座距离圣彼得堡50公里的赛道，由赫尔曼·蒂尔克的公司负责设计，在2017年建成，并在去年获得了国际汽联一级赛道的资质，可以举行F1级比的国际赛事。
整条赛道全长4.086公里，由14个弯角组成，为逆时针行驶。此外，整个场地还拥有摩托车越野、汽车越野赛道、卡丁车赛道，以及安全驾驶培训中心。
事实上，Igora Drive原定于去年举行一场DTM比赛，但受到疫情影响而取消，使得其开业至今还未举办过国际比赛。
加上此前迈阿密的比赛终于敲定，Igora Drive成为斯蒂法诺·多梅尼卡利接任F1 CEO之后，第二条确定将会举行大奖赛的赛道。
Igora Drive拥有多位实力雄厚的支持者，包括其所在的列宁格勒州的州长Alexander Drozdenko和私人股本集团ESN集团主席Grigory Berezkin。
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