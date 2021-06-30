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俄罗斯大奖赛不排除由索契和Igora Drive赛道轮流举办

By:
, Grand prix editor
Co-author:
Oleg Karpov

近日俄罗斯大奖赛推广方透露，目前其“尚未完全排除”由索契和Igora Drive赛道轮流举办大奖赛的可能性。

俄罗斯大奖赛不排除由索契和Igora Drive赛道轮流举办

上周F1刚刚宣布，俄罗斯大奖赛将从2022年比赛结束后离开索契，并从2023年开始移师至圣彼得堡郊区的Igora Drive赛道举行。

虽然比赛地点发生了变化，但Rosgonki公司仍将作为推广方继续运营赛事。该公司拥有俄罗斯大奖赛直至2025年年底的举办权。

2014年，索契大奖赛首次出现在F1日历上，并举办了俄罗斯的F1处子秀。索契赛道也作为2014年索契冬奥会场馆的一部分被完整保留了下来。

“索契赛道的一切都很好，”Rosgonki首席执行官Alexey Titov向Motorsport.com透露，“它将继续存在，因为毕竟它不仅是赛车运动的宝贵财富，是第一条迎接F1在俄罗斯举办的赛道，同时也是俄罗斯联邦奥运会场馆的一部分。”

 “未来我们只会进一步对它进行开发。如果我们谈论运动方面的前景，一切不会改变。就F1而言，赛道证书不会就此被取缔。索契仍将保留一级赛道证书。因此，这条赛道将准备好在未来好迎接更多系列赛事落地。但从商业的角度来看，当然我们可以自由发挥了，因为此前这条赛道与F1相关的种种限制现在都不复存在了。”

 “这样我们可以更灵活地使用更大范围面积的赛道，并采用完全不同的布局。对此我们欢欣鼓舞，因为这可以令赛道在第一时间提质升级。”

而保留一级赛道证书也意味着索契仍在未来拥有举办F1大奖赛的资格。这也为其在将来与Igora Drive赛道轮流办赛敞开了大门。

同时Titov表示，虽然目前关于俄罗斯站移师圣彼得堡的讨论并不活跃，但他并不排除两条赛道轮番办赛的可能性。

 “交替比赛的可能性还没有完全被排除，” Titov表示，“我不会说这是一个被积极讨论的话题，但它仍然没有完全终结。我们仍在致力于制定圣彼得堡比赛的详细计划。这是当前的首要任务。至于如何推动比赛进一步发展是之后的问题。”

“我们的合同将于2025年到期。我们迟早会开始讨论是否续约。当然，在这些讨论中，也会出现与办赛条件、形式等话题相关的讨论。但这些都是关于未来的讨论。”

翻译/小飞侠

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