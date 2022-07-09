佩雷兹Q2最快圈被取消后，冲刺赛退至P13发车

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佩雷兹在红牛环的周五排位赛里进入了Q3并且获得第四名，但之后赛会干事取消了他在Q2里最快的一圈，原因是他在8号弯四个车轮跑出了白线。

墨西哥人在Q2里总共做了3次单圈冲刺。他的第二圈1分06.273秒因为在9号弯违规，被取消。本阶段结束前，他又做了一圈1分05.805秒后，以第六名晋级前十名争夺。

但就在Q3开始时，赛会发出告示称11号赛车在8号弯违反赛道界限规则，但是将在排位赛结束后进行调查。对此，赛会干事解释说“在每个阶段有很多情况需要检查”，并且称车手在进入某一节后才被发现前一节里违反了赛道界限的情况“不经常发生且肯定近期没有发生过”，属于需要调查的“新情况”。

根据处罚通知书，红牛车队抗辩称“车队承担了风险和付出了资源在Q3里竞赛”。不过“赛会干事接受这点。但是，在一个阶段后评估处罚，与其他任何情况没有区别。通常的处罚是删除相关的单圈时间，赛会干事在此做出相同的处罚。但是，作为结果，该车手原本不会进入Q3，因此处于对其他竞赛者的公平，赛会干事下令删除该车手在Q3里的所有单圈时间。”

就此，佩雷兹只剩下他在Q2刚开始做出的一圈1分06.458秒。这一圈原本只能让他排在阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯和AlphaTauri的角田裕毅之间。国际汽联在最终的排位赛成绩单上确认墨西哥车手将退到第13位。

梅赛德斯的乔治·拉塞尔将递补到第四位，与法拉利车手卡洛斯·塞恩斯一起从第二排发车。英国人在Q3最后一圈撞上了最后一弯的护墙，但他先前的计时圈还是让他排名第五。其他进入Q3的车手也都相应前进一个发车位置，包括由于发生事故而没有做出时间、以第十位结束的刘易斯·汉密尔顿。

佩雷兹的违规没有及时发现，使得皮埃尔·加斯利在Q2计时器归零时，相差当时第十位的哈斯车手米克·舒马赫0.014秒，止步于第11位。法国人将前进到第十发车，而亚历山大·阿尔本和博塔斯分别将从第11和12位出发。