佩雷兹F1合同的节约条款接近生效

红牛车队认为塞尔吉奥·佩雷兹继续当前的表现是"不可法持续发展的"，这位墨西哥车手现在面临其F1合同中与成绩相关的条款可能被激活的风险。

最近几周佩雷兹一直承受着压力，亟需提高他的表现，为红牛车队做出更多贡献，因为这支总部位于米尔顿·凯恩斯的车队正面临着竞争对手越来越大的威胁。

随着迈凯伦和梅赛德斯在制造商年度积分榜上取得更多积分，红牛非常清楚，如果自己的两辆赛车不能都取得好成绩，那么目前的领先优势可能会在赛季后半段化为乌有。

佩雷兹在英国大奖赛上再次未能取得积分，这意味着他在迈阿密大奖赛之后的六场比赛中只拿到了 15 分，而同期队友马克斯·维斯塔潘拿到了 119 分。车队仍希望佩雷兹能重新找回年初登上领奖台时的状态，但耐心显然已经开始耗尽。

制造商冠军争夺战中的形势，以及如果情况不发生变化，将面临的全面洗牌风险，这些都给红牛带来了挑战——也让车队开始思考下一步的计划。

情况已经接近临界点。据了解，尽管佩雷兹与车队签订了明年的合同，但如果情况不发生变化，他仍有可能在夏休期就被弃用。

有消息称，如果佩雷兹在锦标赛争夺的关键时刻——也就是夏休期和赛季末——落后维斯塔潘超过100分，红牛有权与他解约。

在银石再次未能获得积分之后，他落后137分 ，如果不想让自己面临红牛选择其他车手的风险，佩雷兹只有两站比赛的时间将自己和队友的积分差距控制在 100 分以内。

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

英国大奖赛结束后，当被问及佩雷兹一直未能为红牛车队做出积分贡献时，红牛领队克里斯蒂安·霍纳说道： "他清楚不拿分是不可持续发展的。我们必须用那辆车得分，他知道这一点，知道自己的角色和目标，所以没有人比Checo更渴望找回状态。"

红牛对其第二个车手位子感到头疼的一个问题是，即使红牛决定取代佩雷兹，他们也没有明显的选择。

经验丰富的丹尼尔·里卡多在RB经历了一个起起伏伏的赛季之后，其潜力仍然存疑，而车队也不认为角田裕毅是合适的晋升人选。

替补车手廉姆·洛森成为了一种可能，他将于本周晚些时候在银石驾驶红牛2024年赛车进行一天的拍摄。这位新西兰人去年在AlphaTauri顶替里卡多比赛时表现出色，据说他的心态和工作方法给管理团队留下了深刻的印象。

霍纳淡化了洛森本次驾车的重要性，称这只是一次计划已久的气动测试，但很明显，红牛管理层将密切关注他驾驶这辆佩雷兹正苦苦挣扎的赛车时的表现。

"廉姆的气动测试已经计划了几个月，对于Checo来说，他当然有压力。这在F1中很正常。当你需要拿出表现的时候，压力只会越来越大。他意识到了这一点，也知道这个周末的一切都没能如他所愿。"

驾驶RB20并不是劳森本月唯一的测试，RB几周前宣布，他还将驾驶2022年赛车进行测试。据了解，这次测试将于七月的最后一周在伊莫拉进行，将是另一次评估他状态的机会。

补充报道/Ronald Vording

翻译/Chloe

Read Also: