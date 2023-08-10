佩雷兹：Alpine应该给予萨弗诺尔更多时间

比利时大奖赛结束后，萨弗诺尔与Alpine车队分道扬镳，原因是其和法国制造商的领导层们在赢得F1冠军所需的时间上存在分歧。

尽管萨弗诺尔表示，在F1数十年的经验让他相信，Alpine至少要到2026年才能实现目标，但车队高级管理层们坚持认为，这一目标可能会更快实现。由于在车队的长期愿景上存在根本性的分歧，双方一致认为应该立即“分手”。

萨弗诺尔的离职距离他加盟车队仅仅只有一年多。这也引起了围场内的震惊，尤其是Alpine同时宣布车队备受赞誉的运动总监阿兰·佩尔梅因也将离队。

曾在Racing Point车队与萨弗诺尔共事的佩雷兹认为前者的离职为时过早，因为在F1中取得成功需要漫漫长路。

当被问及对于萨弗诺尔离职的看法时，墨西哥人表示：“考虑到通知的时间如此仓促，我想我对此感到非常惊讶。”

“我认为萨弗诺尔很出色，任何人在这个位置上，你都应该给予他时间。我认为萨弗诺尔缺乏时间来真正展示他的潜力，我知道他非常有能耐，因为我看到过他在其他预算有限和预算不那么有限的车队完成的工作。”

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 Team Photo by: Alexander Trienitz / Motorsport Images

“我认为让他离开很令人惋惜。但我认为另一方面，无论谁来都需要适当的时间，因为F1中的做所有这些事情都需要大量的时间。”

虽然有一些人对于萨弗诺尔的离队深表同情，但也并非所有人都支持他在车队所做的一切。费尔南多·阿隆索就表示，萨弗诺尔不应该为自己在Alpine的工作方式感到骄傲。2022年法国车队的拖延续约，导致西班牙人最终毅然决定转投阿斯顿·马丁。

在接受BBC采访时，阿隆索谈到了Alpine对合同谈判的不当处理。西班牙人说道：“那是一个非常缓慢的过程，而且不是我的原因。我已经做好了准备，并且很乐于续约。2022年的赛车很快，所以我对它的表现和未来的可能性也很满意。”

“所以，谈判的节奏很拖沓，最终甚至没有把我们写下来的东西落实，而关于年龄的条款等等，他们仍然在搞这一套。”

“这就是他们做事的方式。或者萨弗诺尔的做事方式。所以过了今年，他应该安静一点。他根本不应该说话。看到阿斯顿·马丁的成绩和他所取得的成绩之后，他仍在发表评论，仍然在为他的决定感到自豪，这太不可思议，太惊人。”

翻译/小飞侠