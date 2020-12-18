佩雷兹2021年加盟红牛，替换阿尔本

今年9月Racing Point为新赛季签下四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔之后，佩雷兹就为了明年能够继续留在F1而奋斗。萨基尔大奖赛中，墨西哥人取得了参加这项运动十年来的第一场胜利，也在他第十次登上领奖台时，终于站上了最高处。

在失去下赛季代表Racing Point运作的阿斯顿·马丁F1车队比赛的机会后，佩雷兹公开表示他希望留下，但是只想加入有竞争实力的车队。尽管当时有传言把他与威廉姆斯、哈斯等车队关联起来，但是红牛成为他唯一实际的选择，因为奥地利车队为亚历山大·阿尔本无法在成绩上企及维斯塔潘感到头疼。

阿尔本虽然在穆杰罗和巴林的第一场比赛里两次登上了领奖台，但是整个赛季对RB16赛车感到挣扎，并且在车手积分榜上只有队友一半的积分。

2021赛季结束后，本田将退出F1。日本制造商决心在离开前，也是技术规则改革前的最后一个赛季，倾尽一切资源与红牛一起冲击世界冠军。因此，奥地利车队希望摆脱一条腿走路的尴尬，因而决定首次启用年轻车手项目之外已经的成名车手。

”阿莱克斯是车队有重要的成员，我们经过深思熟虑后做出这个决定，”红牛领队克里斯蒂安·霍纳表示。“在花时间评估了所有数据和表现之后，我们认定塞尔吉奥是与马克斯在2021年搭档的合适车手，并且期待欢迎他来到红牛车队。”

30岁的佩雷兹从2011年起参加F1，已经拥有191场正式比赛纪录。2013年，他以在索伯时的惊艳表现被迈凯伦看中，填补刘易斯·汉密尔顿加盟梅赛德斯留下的空缺。但是那个赛季，他完全受到了简森·巴顿的压制，并在第二年转投印度力量。

不过，他在这支中游车队重新证明了自己，在2016和2017年连续两年排名年底第七——三大车队之外年度排名最高的车手，并在车队在中上游站稳脚跟的过程中立下汗马功劳。

2018年年中，为了拯救濒临倒闭的印度力量，他“大义灭亲”作为举债人把车队告上法庭，最终让劳伦斯·斯特罗尔得以携财团收购车队，并且组成了新的Racing Point，挽救了所有在银石基地的雇员。

2020年对这位墨西哥车手来说命运多舛。他成为第一位感染新冠肺炎病毒的车手，为此错过了在银石的两场比赛。在他参加的15场比赛中，除了赛季末两次遭遇引擎故障，他全部在积分区完赛。

土耳其大奖赛中，佩雷兹第一次代表Racing Point进入了前三名，以第二名玩噻。而之后在巴林常规赛道上的比赛中，他在还剩最后三圈、处于第三名的情况下遗憾退赛。

阿尔本在去年夏休期后被红牛从“二队”提拔到“一队”，与当时被下放的皮埃尔·加斯利互换了位子。法国人在今年蒙扎的比赛中，以黑马姿态获得职业生涯第一场胜利，并且确认2021年留在AlphaTauri。

由于日本新秀角田裕毅已经确定明年将与加斯利搭档比赛，意味着阿尔本失去了继续留在赛道上的机会。但是，他将在红牛继续担任测试和替补车手，为2022年技术规则改革所带来的研发工作提供支援。