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佩雷兹：2021年不加盟红牛，就休息一年

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佩雷兹：2021年不加盟红牛，就休息一年
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塞尔吉奥·佩雷兹表示如果2021年留在F1的最后希望——加盟红牛——落空，他会暂别赛车运动一年，去体验不同的人生。

由于Racing Point为了明年的阿斯顿·马丁F1项目签下了塞巴斯蒂安·维特尔，原本与车队拥有合同的佩雷兹失去了他的席位。此外，阿尔法·罗密欧、威廉姆斯也都确定了下赛季的阵容。

虽然哈斯的人选没有正式确定，但是鉴于佩雷兹无意在中下游比赛，留给他的唯一机会只有红牛。奥地利公司的赛车顾问赫尔穆特·马尔科承认，佩雷兹和尼科·霍肯博格这两位更有经验的车手都是其考虑的对象，因为车队需要更可靠的得分能力，从而冲击世界冠军。

不过，红牛至今没有针对是留用亚历山大·阿尔本，还是更换车手做出决定，而且可能直到本赛季最后三场比赛结束后才会有答案。对此，佩雷兹表示命运不在他自己的掌控中。

“我认为当前我只是等着（红牛的）决定，他们会决定做什么，所以那超出我的掌控，”墨西哥人在最后一轮三连赛在巴林开启之前说道。“我只是像平时那样面对这三场比赛，专注于工作上，继续交出成绩，其余的不在我的控制范围。”

“（2021年）只有一种选择，我之前就说过了。我已经在这里（比赛了）好多年。我想继续下去，我认为我正处于我职业生涯的巅峰时期，但是也想有一个理由、一个计划、一个好的项目继续下去。我认为如果没有好的项目让我保持动力，让我百分之百发挥出来，我宁愿不那么做。”

现年30岁的佩雷兹已经在F1比赛了十个赛季。事实上，他在青少年时就离开墨西哥家乡，旅居欧洲参赛。而在新冠肺炎疫情发生前，他总是在比赛间隙起赶回家中，陪伴自己的家人。

因此，佩雷兹坦言如果他真的不能在明年继续参加F1，那么他不急着转战其他赛事，而是宁愿休息一年，一边探索不同的生活，一边考虑是否真的想继续赛车。

“我认为如果明年我不参加F1，我不觉得自己会参加其他赛事，”他说道。“我会用一年时间来考虑我想做什么，是否我真的想念（赛车）。”

“大多数车手退役后，六个月后他们又回来，想参加任何可以参加的比赛。我要想想。我从没经历过。我的整个人生都在赛车，所以我也需要感受一下这项运动之外的生活，它是什么样，如何适合我，然后看我是否想念（赛车）或者我是否想继续那样的生活。

“我对很多其他赛车之外的事情有兴趣，我认为显然我仍然年轻，我可以预见今后自己从事赛车之外的事业，不是在30多岁期间。但如果那一天来得早了，我也乐意考虑一下。我有自己的家庭，我想看着孩子们长大，以及体验其他事情。我能够想象没有赛车运动的生活。”

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车手 塞尔吉奥 佩雷兹
Author Frankie Mao

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