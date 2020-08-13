佩雷兹驳斥“不专业报道”，同时相信Racing Point席位“牢固”

Racing Point在今天早上确认佩雷兹在最新的新冠病毒检测后得到阴性的结果，而国际汽联已经批准他重返围场并参加本周末的西班牙大奖赛。

墨西哥人在银石的第一场比赛之前被检查出感染了病毒。当时对于他在匈牙利大奖赛后的行踪有诸多传闻。而他发布了一段视频中，澄清自己的确做了旅行，但是坐私人飞机回到墨西哥，花了两天时间去探望发生事故的母亲，随后回到欧洲。尽管如此，仍有一些报道质疑他的诚实。

“不不不，我觉得那些报道非常不专业，完全是胡扯，”出席周四新闻发布会之前，佩雷兹在接受F1节目采访时表示，“我去了墨西哥两天，看我的妈妈。我采取了所有的防范措施，非常小心，遵守所有指导。”

“我在隔离期间读到了所有报道。我看到有人说我跟许多人自拍，看到有人说我妈妈的事情时我编造出来的。这完全是……很不尊重。

“F1里有很多人开始觉得我们对病毒是百毒不侵的，并不是这样，我们对这个都很脆弱。我们必须小心行事。我所做的跟围场里其他人没有区别，我采取了所有措施，只是正好发生在我身上。

“这其实也发生在另一个车队的朋友身上，在我隔离的时候。他打电话给我说：‘瞧，我也阳性了。’这可能发生在任何人身上。但是明天要是有别人感染了，事情会怎么样？人们编故事，而不是担心健康。”

Sergio Perez, Racing Point walks into the paddock Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

佩雷兹透露，当他第一次得知自己的检测结果呈阳性反应时，他正准备出门跑步。但是立即，他就在位于Milton Keynes的公寓里进行自我隔离，而且不得不远离自己的家人长达十天。

墨西哥人在早前的个人视频里形容感染病毒是他赛车生涯里“最悲伤的日子之一”。面对F1数字主播Will Buxton，他坦言自己经历了重大的心理学变化，从前一刻还在想着比赛的事情，到“突然间想着自己的健康，非常糟糕的病毒在体内，而它会害死人。那一刻，我的健康比能否参加比赛更重要。”

为了应对佩雷兹的缺席，Racing Point召唤了今年原本待业的尼科·霍肯伯格顶替参赛。而这段时期，关于塞巴斯蒂安·维特尔明年将要加盟阿斯顿·马丁/Racing Point的传闻不间断，甚至对德国人与英国车队领队奥马尔·萨弗诺尔同坐一辆车、与车队老板劳伦斯·斯特罗尔击肘都被放大。

对此，佩雷兹在此后出席新闻发布会时表示他完全不在意，而且他认为有关维特尔的传闻终将消散。坐在兰斯·斯特罗尔身边的墨西哥车手说道：“关于塞巴斯蒂安的传闻，我认为没有我能做的。我从车队听到的是我们都想继续下去。所以我相信那些传闻消失只是时间问题。”

当被追问他有无与其他车队商讨2021赛季时，他回答说：“不，并没有，考虑到我在车队里的位子看起来相当牢固。这是我得到的感觉。我们完全致力于这一整套事情上，并且我们也想继续。”