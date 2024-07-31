佩雷兹、里卡多2024下半年各自留队
关于佩雷兹、里卡多未来由来已久的传闻终于在F1车队进入夏休期之前尘埃落定
Sergio Perez, Red Bull Racing
Photo by: Red Bull Content Pool
塞尔吉奥·佩雷兹和丹尼尔·里卡多确认将分别继续为红牛和RB参加2024赛季余下10场比赛，尽管外界对于俩人未来的猜测持续了许久。
比利时大奖赛结束后的周一，红牛领队克里斯蒂安·霍纳和红牛赛车顾问赫尔穆特·马尔科等高级管理人员在米尔顿·凯恩斯基地进行了会议，重点商讨了关于其复杂车手阵容的未来事宜。
尽管14场比赛过后，红牛依然在两个年度积分榜上领跑，但制造商年度冠军正越来越受到威胁，对于第二名的迈凯伦只有42分的优势。自西班牙大奖赛之后，迈凯伦、梅赛德斯上升势头猛烈，红牛已经连续四场无缘胜利。
在此期间，自从六月初红牛宣布与佩雷兹续约至2026赛季结束后，墨西哥人表现直线下滑，过去八场比赛里只有28分入账。这迫使车队确实衡量过是否用里卡多或者甚至廉姆·洛森替换佩雷兹。尽管如此，如今奥地利车队决定不在夏休期后对车手阵容做调整。
在比利时，佩雷兹自四月底的中国大奖赛后，时隔三个月第一次从第一排发车，表现出一定状态复苏的迹象。可以理解的是，在制造商年度冠军看起来摇摇欲坠，同时马克斯·维斯塔潘在车手年度积分榜上也可能受到兰多·诺里斯的潜在威胁的情况下，红牛需要墨西哥人像2021年那样提供支援。
在里卡多方面，他无疑希望恢复过去的出色表现，让自己得到回到红牛“一队”的机会。但是今年上半赛季，澳大利亚人的发挥时好时好，在个别比赛中对于RB赛车的挣扎，让他顶替佩雷兹能取得怎样的成绩并不被看好。
虽然里卡多依然在车手积分榜上落后队友角田裕毅10分，但近期赛道上的表现有所改观。鉴于此，他至少不用担心下半赛季失去RB的席位。这意味着洛森必须继续保持耐心，等待最早2025年成为全职车手的机会。
本周中，红牛将在伊莫拉进行“拍摄日”，里卡多和洛森都将参加。原先这被视为替换佩雷兹人选的“对决”，但随着佩雷兹和里卡多下半年的位子都已经得到巩固，本次闭门测试可能只是纯粹用于商业宣传需要。
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