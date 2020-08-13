佩雷兹通过检测，获准参加西班牙大奖赛

佩雷兹在两个星期前进行核算检测时，被查处感染了新冠病毒，因此错过了两场在银石举行的比赛。

上周的70周年大奖赛前，根据英格兰卫生局的确认，佩雷兹已经解除隔离状态。但是病毒检测结果依然为阳性，让他无法出战比赛。

不过，Racing Point领队奥马尔·萨弗诺尔在上周六排位赛接受采访时表示，墨西哥人在周五的另一次检测中，体内的病毒量明显下降，因此他99%认为他能赶上本周末在巴塞罗那的比赛。

今天西班牙大奖赛的媒体日开始前，Racing Point对外确认佩雷兹已经通过了核酸检测，并且获得了国际汽联对他进入围场的批准，意味着他在本周末重返RP20赛车。

在佩雷兹缺席的两场比赛里，Racing Point征召了过去曾在银石基地效力过的尼科·霍肯伯格替补参赛。 ​​​​

在参加英国大奖赛开始前，因为引擎故障而退出之后，德国人在上周末取得了第三的发车排位赛，但在比赛的尾声阶段因为轮胎过度消耗不得不多进一次站，最后以第七名结束了自己回归后的比赛。

上周末，霍肯伯格在接受采访时透露自己正与其他车队主管进行接触，希望在明年重新以全职车手身份回归F1。而对他在排位赛里的出彩表现，马克斯·维斯塔潘和丹尼尔·里卡多都给予了极高的评价，荷兰人甚至认为他比一些其他车手“配得上比赛”。

与此同时，迈凯伦确认了本周末的替补车手角色将由梅赛德斯的斯托弗·范多恩。先前，比利时人因为代表德国制造商参加FE收官阶段比赛而分身乏术。但是FE今天将在柏林收官，让他能够赶到巴塞罗那。