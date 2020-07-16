佩雷兹透露收到竞争F1车队联系

就在本周早些时候，Motorsport.com从消息人士处获悉，Racing Point向即将在本赛季结束后离开法拉利的四届世界冠军维特尔发出了邀请，希望他加入明年会改名为“阿斯顿·马丁”的车队。

Racing Point与当前的两位车手都有着长期的关系。这就意味着如果维特尔同意加入，那么就必须有一名车手离开。

2014年就加入车队的佩雷兹，去年与车队签订了新合约，而且持续到2022年。但是考虑到兰斯·斯特罗尔与车队老板劳伦斯·斯特罗尔的父子关系，形势看似对墨西哥人不利，尽管他为车队带来了包括墨西哥电信在内的强势赞助商。

出席匈牙利大奖赛前的新闻发布会时，佩雷兹对于外界的传闻做出回应。而在坚称自己有下赛季比赛合同的同时，他也透露围场里有Racing Point的竞争对手联系过自己。

“在F1里，你永远不会知道你是否会比赛，直到你将要投入比赛。事情就是如此。我知道我有一份合同，”墨西哥人表示。

“显然，这周以来有很多传闻，实际上也有围场里的一支车队联系了我——显然我不会透露名字，也有其他赛事的车队。这挺让人意外的，因为我们明年还有在这里的合同。”

“当前，那些只是传闻。我这边没有什么可以多说的，除了我们是有合同的。”

当然从理性的角度来看，佩雷兹与维特尔的竞争力肯定会高于斯特罗尔与维特尔，而且对阿斯顿·马丁的市场宣传更加有利。

当被问到自己是否可能给维特尔的到来让路时，加拿大人只是简单地表示他“决心留在车队”。不过他声称传闻之所以出现，是因为Racing Point赛车竞争力的提升。

“我猜这是这个圈子的一部分，都是新闻淡季的一部分等等，有点在意料之中，”斯特罗尔说，“这是乐趣的一部分。我认为很正常，而我们现在看起来真的很有竞争力，所以我相信会有很多谣言。究竟会发生什么，让我们拭目以待。”