佩雷兹认为蓝旗处罚“不公平”

上周末，从新冠病毒感染中康复的墨西哥人在复出后的首场比赛中，完成了出色的轮胎管理工作，以一停的策略第四个冲过终点线。但是，他在比赛后期被判定无视蓝旗，从而被罚时5秒。这令他落到Racing Point队友兰斯·斯特罗尔之后，变成第五名。

虽然对于车队总体没有损失积分感到高兴，但是佩雷兹觉得对自己受罚感到不理解，因为在他看来很难在最后一个计时段把赛车线让给领跑的刘易斯·汉密尔顿。

“我不理解（他们觉得）我原本应该在哪里让开，”Racing Point车手在赛后向Sky Sports F1表示，“汉密尔顿在那圈很晚的时候跟到我身后，而最后一个计时段非常紧凑、非常窄，所以我没有地方能走。”

“在那里做出任何动作的话会非常不安全，但是我还是受到了处罚。我觉得着不公平，但事情就是这样。”

比赛转播信号没有交代佩雷兹被汉密尔顿赶上，只有他在一号弯前被梅赛德斯车手超过的镜头。墨西哥人认为对他的处罚过于严格，因为很多车手在更糟的情况下都没有被罚。

“我高兴的是，至少我们没有失去那些积分，因为兰斯拿到了，但是我认为处罚太严格，”他说道。

“我在9号弯收到信号，然后进入10号弯时刘易斯非常快，所以我认为第一个机会就是1号弯，因为赛道非常窄、非常紧凑，（要是发生状况）事情会非常糟糕。所以我以为，如果我在那里给他让出位置，而不是等到一号弯，他会损失更多时间。

“我受到了处罚，我不知道是否当我不在的时候，有些情况改变了，但是我见到过许多比那更糟的情况，而其他人没事。”

比赛中，AlphaTauri车手丹尼尔·科维亚特也因相当的犯规，同样被罚时5秒。赛后，赛事总监马西对两位车手被罚做出了解释。

澳大利亚人透露，在红牛环的第二个周末，他就同车手们在周五会议上进行过蓝旗问题的讨论，而且明确强调本赛季会加大这方面的管理力度。而本次在西班牙，是第一次有车手因此受罚，而且还是两名车手。

“我对两起事件的观点是，他们实际上花了太长时间，”马西在赛后的报告会上向媒体表示。

“我认为规则里明确说，你应该有效地在第一个可以的机会就让其他赛车通过。这其中有一定程度的自行决定，允许在合理的情况下让过其他赛车，但是这两起事件很明显时间过长。”

马西甚至透露，当赛会干事根据他的报告做出处罚决定后，有几位车队经理向他发去信息表示支持。“在那之后，维修区上上下下都认可，我收到了几条车队经理的讯息，说他们很高兴看到有人因为不遵守蓝旗而受罚。“