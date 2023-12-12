佩雷兹：与赛车一同进步将是赢得新合同的关键

尽管在2023赛季斩获年度亚军，但佩雷兹的积分仅为队友马克斯维斯塔潘的一半。当红牛依靠RB19赛车在整个赛季里占据绝对统治地位时，荷兰人赢得了史无前例的19场比赛。

开局阶段，佩雷兹的表现异常优异，凭借两场比赛胜利与维斯塔潘在积分榜上势均力敌。然而六月开始，墨西哥人的表现开始“掉链子”。鉴于他的现有合同将在明年到期，他的持续挣扎也引发了人们对于他在车队未来的猜测。

佩雷兹坦率地向Motorsport.com讲述了他在2023年面临的挑战，并认为获得新合同的关键在于自己能否扭转今年无法适应红牛赛车升级的局面。

“我希望能够保持一致性，建立一个扎实的基础，”墨西哥人说道。“我们今年缺少的是进步。今年我的开局非常好，和马克斯不相上下。但整个赛季我都没能保持进步。如果真有什么的话，我有时会还会退步。所以，这可能是我的首要任务，能够在赛季中取得进步。”

在效力红牛的三年期里，佩雷兹面临的普遍课题就是难以使自己的驾驶风格适应红牛赛车开发的独特要求，而维斯塔潘在这方面更胜一筹。

佩雷兹常常由于无法在周五练习中找到合适的调校方向而开局被动，要历经千辛万苦才能尽可能发挥赛车的潜力。

2023年这些问题从巴塞罗那开始显现，这正是连续五个周末里第一个，佩雷兹驾驶着统治级赛车，然而却未能晋级排位赛Q3。

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing

当被Motorsport.com问及从西班牙大奖赛开始，RB19发生了什么，给他造成困难时，墨西哥人回答道：“我觉得这辆赛车不一样了，我必须比以前更多地思考我的驾驶方式。”

“所以，这是今年的一个转折点。我们在今年的前五六场比赛中表现非常强劲，但后来我们无法和赛车一起进步。我认为这是我今年所欠缺的，希望能在明年大幅提升。”

“这些问题真的让我更加了解我是如何调校赛车的，当我遇到问题时我应该朝哪个方向前进。所以我认为这肯定会让我们在明年变得更强大。”

在灾难性的卡塔尔大奖赛周末之后，佩雷兹在米尔顿·凯恩斯开了三天的头脑风暴会议，让处境有所好转，但他认为在休赛期还可以有更多的收获。

“这个冬天我们将花时间和工程师们一起研究这些问题，”他解释道。“除此之外，我们将集中精力确保我们能够在整个赛季中取得进步。我认为这是最主要的。”

“如果你想想我们今年是如何开局的，如果我们能够全年保持进步，那我们会拥有一个更强大的赛季。”

翻译/小飞侠