佩雷兹确信巴西之后他和维斯塔潘可以表现得像“成年人”

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比赛中，当原本处于第七的佩雷兹跟随在队友马克斯·维斯塔潘身后之时，他被告知荷兰人将在最后一圈把位置让给他。

在仅剩一场比赛的情况下，交换位置本可以令墨西哥人获得两个额外的积分，从而令他在年度第二的争夺中率领先法拉利的查尔斯·莱克勒克。然而，维斯塔潘无视了车队发出的让佩雷兹通过的指令，并表示他“有自己的理由”。这一结果意味着佩雷兹将带着和莱克勒克相同的积分前往阿布扎比。

比赛结束后，两位车手都与车队领队克里斯蒂安·霍纳以及车队顾问赫尔穆特·马尔科进行了交谈。不过，墨西哥人拒绝就发生的事发表任何具体评论。

“我们将在车队内部解决所有这些问题，我们将继续前进，”佩雷兹在接受Motorsport.com的采访时表示。“显然，我很失望，尤其是在我做了这么多之后。但我相信我们都是成年人了，我们会作为一支团队向前迈进。”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Red Bull Content Pool

当被问及曾经帮助维斯塔潘的种种时，他表示：“很明显，我过去为他做了很多，这不是什么秘密。但就像我说的，这件事最好在内部进行讨论，我们将作为一个团队往前走。”

同时佩雷兹坚定地表示，他相信这一情况已经得到化解。“是的，当然。否则这对我来说毫无意义。这不仅在阿布扎比会有所不同，在未来也会有所不同。我们将始终把车队置于我们的利益之上。”

佩雷兹在巴西度过了一个艰难的周末。在比赛的大部分时间里，他都紧随最终夺冠的乔治·拉塞尔之后。但在最后阶段，当对手使用软胎时，他在安全车重启比赛时换上了中性胎，导致在最后几圈从第三名滑落到了第七。

“是的，情况变得越来越糟，我们在第一节表现非常好，第二节也不错。但最后一节真的非常非常糟糕，尤其是安全车，它毁了我们的比赛，比赛重启时使用中性胎令我们没有抓地力，我们无能为力。”

谈及即将在阿布扎比与莱克勒克展开的年度第二之争时，墨西哥人表示：“我认为这场比赛我必须领先完赛。如果能做到的话就太好了。”

翻译/小飞侠