佩雷兹相信红牛将在F1争冠中给予他平等的支持

佩雷兹在采用新冲刺赛赛制的阿塞拜疆周末里大获全胜，赢得了冲刺赛和大奖赛的胜利。这使得他在车手年度积分榜上与领跑的维斯塔潘之间只有6分的差距。由于RB19赛车目前竞争力远胜于余下所有车队，今年的车手世界冠军之争只可能在两名红牛车手之间进行。

虽然维斯塔潘已经时两届世界冠军，而且是红牛和F1的绝对名星，但是佩雷兹相信他能在余下赛季里得到车队平等的机会。

“我确实相信如此，我确实相信车队将给我与他们给马克斯一样多的支持，以及他们从本赛季开始以来一直在做的事情，”佩雷兹在迈阿密大奖赛前表示。

“在这方面，我认为我们需要非常感激红牛，因为红牛原本可以很轻易地在第20圈时就执行车队指令，要我们照管赛车，确保我们赛车的可靠性云云。但是，在吉达和巴库都没有，我们在整场比赛里全速前进。我想说，在巴库，我们几次蹭到护墙。那只是因为我们都达到了极限，而且进行得很好。我想说，那可能很轻易地能导致损坏，我们原本很轻易会遇到问题。”

Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, lifts his trophy Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

佩雷兹在2021年加入红牛后，首次拥有了争冠实力的赛车，但在前两个赛季里总是无法将赛车发挥出与维斯塔潘一样的水平。而且，外界认定他在奥地利车队实质上是二号车手的角色。但是本赛季墨西哥人开局状态火热，在沙特阿拉伯和阿塞拜疆的两场街道赛里获胜，与队友在胜绩方面打成平手。而这是他第一次有机会参与车手年度冠军争夺战。

“非常愉快，这是你奋斗一生的目标，”被问到争夺世界冠军感觉有多不同时，佩雷兹回答说。“我只是享受着，我没有压力。我的职业生涯非常美妙。如果我们能坚持下去，现在我只想赢得尽可能多的比赛。我现在只想着迈阿密，当前我没有想太多锦标赛的事情。主要说来，我一次只想一场比赛，如何能在迈阿密做得更好。”

维斯塔潘要“在赛道上解决”

这是2012年塞巴斯蒂安·维特尔与马克·韦伯之后，红牛第一次遇到自己的两名车手为世界冠军而战的局面。

巴库的比赛中，尽管赛道上大部分时间相当平淡并且鲜有超车，但安全车过后一骑绝尘的两辆红牛赛车始终胶着。维斯塔潘因为安全车出现的时机对他不利，而意外丢失了领跑的位置，在大半场比赛里紧追队友。在持续的追击中，两辆红牛赛车都与护墙发生过碰擦。

尽管红牛领队克里斯蒂安·霍纳承认，全队上下都对2018年维斯塔潘与丹尼尔·里卡多在巴库直道上相撞的场面记忆犹新，但目前他不准备干预维斯塔潘和佩雷兹的竞争。

“四场比赛后他们之间有六分，他们都是争强好胜的车手，”英国人说到。“他们都想赢，这是为什么车队雇了他们。我认为这取决于他们在赛道上做什么。”

过去两个与佩雷兹搭档的两个赛季里，维斯塔潘没有受到真正的挑战。而且实际上，这是里卡多离开之后，荷兰人第一次与队友在积分上如此接近。

对于这场潜在的世界冠军“内战”，维斯塔潘表示：“赛季才刚刚开始，我们知道我们的赛车非常快，所以，当前争夺在我们俩人之间是相当正常的，不是吗？因此这不新鲜。”

“我们之间有很好的理解、很好的关系。所以我认为我们想专心做的，是尝试让赛车变得更好、更快，试着领先所有其他人。这是主要目标。至于剩下，无论如何你会在赛道上解决。”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images