佩雷兹：每年我都以为自己会更换车队

今年是佩雷兹参加F1的第十年。2014年，他在效力了迈凯伦一个赛季后，回到属于中游集团、当时还是维杰·马尔雅所有的印度力量。自那以后，墨西哥人一直效力这支以银石为基地的车队，即使2018年中期车队被劳伦斯·斯特罗尔收购并重组为Racing Point之后。

过去几年每到“绯闻季节”，都有佩雷兹可能改换门庭的传闻，而他也从不否认与其他车队接触。不过，一定程度上因为常年支持他的赞助商与车队的关系，他都留在了车队，而且在去年与车队续约3年至2022年。他承认连他自己也没有想到过。

“我从来没想到会在这支车队效力那么久，因为直到现在，基本上每年都是重新签一年，一年又一年，”墨西哥人说。

“每年我都以为会是我的最后一年——我会要更换车队。但是回过头来看，我们一起走过的路真难以置信。我们有起起伏伏，但是我们十分成功。我认为现在我们得到了很大的机会，我们将与阿斯顿·马丁合作。”

随着斯特罗尔在今年年初入主阿斯顿·马丁，而且协议的一部分是以厂商身份参加F1，Racing Point将在明年更名为“阿斯顿·马丁F1车队”。这意味着佩雷兹理论上将成为其一员。他认为以英国跑车制造商厂商车队的名义参加F1，是车队需要的积极的压力。

“作为一个品牌、一个标志、一个世界性品牌回归F1，对车队是巨大的鼓舞，也给车队带来很多压力，”墨西哥人说，“但是我认为这是车队更上一层楼所需要的。这是我们将带给F1的好故事。我对能成为其中一员感到相当骄傲和荣幸。”

2018年夏天，佩雷兹在车队转让的过程中扮演了关键角色，正是因为被欠薪的他向法院申请让车队破产，促成了斯特罗尔领衔的联合财团从马尔雅手中收购了车队——实质上拯救了这支长期陷入财政危机的车队。

事实上，佩雷兹表示他从加入的第一天起就知道这支车队存在严重的财政问题，但是出色的团队让他刮目相看。

“在我到车队的第一天，那（财政问题）就很明显了，”近期佩雷兹在接受Motorsport.com独家采访时表示，“我从迈凯伦转头而来。我记得第一次去印度力量工厂的时候立即惊到了，因为我可以看出来他们在资金等方面的短缺。”

“但是很快当我们上了赛道，我能够看到车队有很多潜力，每个人都渴望成功。而且，虽然从我加入车队起就就有财政问题，但是我认为车队的人都极其有才华。”

2014年巴林大奖赛是赛季的第三场比赛，佩雷兹就为新东家登上了领奖台。而车队的5次领奖台完赛都由他取得。

“车队的工程化程度、最高管理层的管理水平，显示了这是一直非常有能耐的车队，”墨西哥人继续说，“这让我对整个项目感到兴奋。我加入车队的第三场比赛，就重返领奖台。从那以后，它真的改变了一切。”

Sergio Perez, Racing Point RP20 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

RP20竞争力

今年的季前测试里，Racing Point的2020年赛车一亮相，立即因为与去年梅赛德斯W10赛车极高的相似度而引发争议。而车队承认在空气动力学设计上借鉴了世界冠军车队的概念，并认为这是把从德国制造商采购的悬挂等部件的性能发挥出来最有效的方式。

巴塞罗那测试中，RP20赛车的长距离模拟速度令人惊艳，被认为在中游集团属于前茅水平，甚至引起法拉利的警惕。虽然2020赛季暂缓进行，但是佩雷兹对新赛车的实战能力相当有信心。他认为如果不是澳大利亚的揭幕战被临场取消，原本在墨尔本可以好好表现。

“显然我们还没有看到赛车的全部潜力和全部能耐，因为基本上每个人都（在测试里）有些隐藏。”他说，“但是我可以告诉你，巴塞罗那从来不是我们擅长的赛道。所以，对于墨尔本，我们本来对在那里极其有竞争力抱着很大的希望、非常大的希望。现在让我们等到可以比赛了再说。