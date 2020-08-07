佩雷兹检测仍为阳性，霍肯伯格继续出战

霍肯伯格在上周四晚间紧急抵达银石，顶替确诊感染新冠病毒的佩雷兹参加英国大奖赛。但是就在比赛开始前，因为赛车引擎无法发动，他“疯狂”回归的比赛以遗憾地方式收场。

Racing Point在昨天确认，经由英格拉公共卫生局许可，佩雷兹已经解除了隔离状态。但是根据最新的核酸检测结果，墨西哥人仍然携带病毒，尽管他表示自己没有症状。而这意味着他无法参加本周末在银石的第二场比赛。

霍肯伯格曾在2011年时为这支以银石为基地的车队担任试车手，此后在2012和2014-2016年为其比赛。

“我为再次为这支驻扎在银石的车队参赛感到激动，”德国人表示，“上周末，在离开车队那么多年后，真的是踏入了未知地带，还驾驶一辆我之前从没驾驶过的赛车。”

“上周末我对RP20有了很多了解，我准备好在本周末运用我的经验。在同一条赛道比赛让事情容易了一点。车队为了帮助我找到速度，做了很棒的工作。我认为本周末我们能够争夺积分，这绝对是我的目标。

”我也祝愿Checo在恢复期一切都好。”

Racing Point领队奥马尔·萨弗诺尔表示霍肯伯格证明了“为什么他是顶替Checo的明显选择”，而且相信“所有的努力会在本周末证明是有用的”。

对于佩雷兹的归期，目前仍然未知。根据上周四出台的新政策，检测结果呈阳性者必须自确诊之日起隔离10天。这意味着他将无法在下周前往西班牙参加西班牙大奖赛。

值得一提的是，霍肯伯格在昨天接受采访时透露，他正与围场里其他车队的领队们保持着沟通，试图为自己全职回归寻找机会。不过在塞巴斯蒂安·维特尔与阿斯顿·马丁传闻的背景下，他也暗示Racing Point“正在研究其他事情”。