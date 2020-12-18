佩雷兹有望2021年加盟红牛

在刚刚过去的赛季中，亚历山大·阿尔本一直在与队友马克斯·维斯塔潘的较量中苦苦挣扎。对此，红牛车队表示会尽快决定是否继续延用泰国小将。

尽管阿尔本在托斯卡纳大奖赛上登上了领奖台，但是赛季结束时，他落后自己的荷兰队友多达109分。大幅落后的原因之一在于阿尔本在驾驭RB16赛车时遇到了若干棘手的问题。但在阿布扎比的最后一个周末比赛，情况似乎有所好转。

只不过越来越多的迹象表明，红牛车队认为选择一名像佩雷兹这样经验更丰富的车手可以更好地实现其2021年的雄心，因此“果断”地做出了这一决策。

红牛传媒公司旗下网站之一的德国Speedeek网站日前透露，佩雷兹已被红牛“敲定”，并将于周五正式宣布这一消息。与维斯塔潘有着密切联系的荷兰报纸DeTelegraaf周四晚也报道称，佩雷兹的协议已经完成。对此有媒体曾联系红牛，要求对于这些报道发表评论，但尚未得到回应。

本赛季，尽管佩雷兹呈现了自己职业生涯最好的一个赛季，并在萨基尔大奖赛赢得了职业生涯的F1首胜，但他的未来仍面临着不确定性。

今年晚些时候，由于Racing Point决定由四届F1世界冠军塞巴斯蒂安 ·维特尔代替佩雷兹出战2021赛季，墨西哥人也因此面临失业风险。

由于没有其他的选择，佩雷兹表示，如果他无法在红牛获得一个全职席位，那么明年他很有可能会以“休假”的方式过渡一年。

“选项只剩下一个，”佩雷兹在赛季临近尾声时表示。 “我以前就说过，我在这里这么多年了。我想要继续前进，我认为我正处于事业的巅峰。”

“但我也想带着一个理由、一个计划、一个好的项目继续前进。所以我认为，如果没有一个好的项目能令我保持100%的积极性，我宁愿不接受它。我认为现在我们只能等待决定，看看他们的决定是什么。所以这不是我能控制的。”

如果阿尔本无法挽留自己的F1比赛席位，那么其大概率将沦为红牛的测试和预备车手。

翻译/小飞侠

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