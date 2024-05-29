佩雷兹接近与红牛完成续约

佩雷兹度过了一个灾难性的“背靠背”，在伊莫拉的第八名之后，他在摩纳哥排位赛Q1遭淘汰，随后又在正赛第一圈卷入与凯文·马格努森的严重事故。他的赛车损毁之严重，红牛赛车顾问赫尔穆特·马尔科估计修复需要耗资300万欧元。

尽管如此，据知情人士透露，红牛内部仍然相信眼下佩雷兹是2025车手驾驶赛车最牢靠的候选人。虽然角田裕毅本赛季表现出色，但是克里斯蒂安·霍纳管理的“一队”无意提拔这位日本车手；丹尼尔·里卡多今年到目前为止远未达到昔日的水平。此外，据了解，一直关注着红牛动向的卡洛斯·塞恩斯团队，已经被告知他不在奥地利车队的选择范围内。一切迹象表明，红牛准备继续与墨西哥车手合作。

可以理解的是，虽然佩雷兹时不时难以在速度上与马克斯·维斯塔潘匹敌，但是当他发挥出赛车的性能时，在不少时候为车队积分做出贡献。此外，他不在内部车队引起冲突，确保了车手之间和睦的工作环境。

摩纳哥大奖赛结束后，霍纳坦言车队的工作重点是帮助墨西哥人重新建立对赛车的信心。

“这个周末对他相当无情，显然我们需要确保我们的两辆赛车都能拿到积分，因为我们不能忽视法拉利和迈凯伦在两个积分榜上的威胁，”红牛领队说到。

“但Checo在前六场比赛里表现非常强，排位第一排、拿到第二和第三，得分很多。我们只是需要帮助他找回信心，不能让状态滑坡。”

当被问及佩雷兹再次遭遇困境会不会让红牛需要更多时间来考虑2025车手人选时，霍纳直截了当地回答说：“完全不会。我认为更多的是我们的时机。我们将在时机成熟时做出决定。”

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

虽然霍纳没有透露何时会是好时机，但联系到索伯/奥迪给塞恩斯的“截止日期”，车手市场预计很快将会有消息陆续传来。而马尔科暗示六月中旬的西班牙大奖赛之前，事情会明朗起来，而且他承认事情对佩雷兹有利。

“我认为到巴塞罗那之前我们应该会有清楚的了解，”他向Motorsport.com表示。“我会说我们自己应该会在那之前有清楚的想法。”

奥地利人补充说：“他的情形不错。我不会说‘杆位’，但他的情形不错。”

如果佩雷兹的未来很快得到确定，意味着塞恩斯只能在其他选择之间做出决定，这将影响整个车手市场余下的席位。当前除了索伯/奥迪之外，西班牙人最实际的选择只有威廉姆斯。但是这两个选项各有千秋：从短期的竞争趋势来看，威廉姆斯显然情况更好，而且英国车队可以给予塞恩斯灵活性，如果他仍然对2026赛季有想法；索伯目前在所有车队中排名最后，并且要想在2025年触底反弹也有难度，但两年后成为奥迪厂商车队无疑是可以期待的事情。