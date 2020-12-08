在上周日的萨基尔大奖赛上，第五发车的墨西哥人驾驶Racing Point赛车，取得了惊艳的个人职业生涯的首场胜利。

但尽管这场关键胜利帮助Racing Point在争夺车队第三的道路上更进一步，但佩雷兹仍然面临着明年从F1中失业的风险。

下个赛季，塞巴斯蒂安·维特尔将取代佩雷兹，加盟即将更名为阿斯顿·马丁的英国车队。而当前墨西哥人唯一的希望在于红牛，尽管后者目前并不愿意放弃亚历山大·阿尔本。

佩雷兹很清楚自己的命运已经不在他的掌控之中。但他表示，自己最近的强势表现让他比以往任何时候都更加坚定绝不放弃在F1的未来。

尽管一再重申自己在2022年拥有一些选择，但佩雷兹也认为，即便像他这样的车手都无法在F1中找到好归宿，对这项运动来说是一件可悲的事情。

“对于2022年，我已经拥有了一些不错的选择，所以我最好的选择显然是明年继续跑下去，”佩雷兹表示，“但如果我不得不停下来，那也不是灾难，我可以在2022年回来。”

“规则将会有很大的改变。但在某种程度上，我不认为这会对跟上节奏和驾驶方面造成太大的影响。你知道，我内心很平静。我认为埃斯特班（奥康）提到过，像他这样的车手也会错过席位，F1就是如此。

“这真的很艰难，并且不幸的是，F1留下的并不都是最优秀的车手。所以我们一直在不断努力，不断实现目标，我认为这是最好的办法。”

奥康同样有着暂别F1一年，然后在今年加盟雷诺后重返F1的经历。法国人认为，如果像佩雷兹这样的车手都无获得席位，那么这项运动的情况显然“不合乎常理”。

“他是最优秀的车手之一，他不能被淘汰，”周日仅次于佩雷兹完赛的奥康表示，“这种情况是不正常的。但不幸的是，有时候这项运动就是这样，你不会在最好的情况下结束。”

“对我来说，那是艰难的一年，但我得到了很好的协助。有很多人相信我并支持我，这帮助我在离开一年后回来了——现在我们在这里。刚开始时不那么轻松，但跑了几次之后，你就找回感觉了。”

翻译/小飞侠