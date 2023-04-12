佩雷兹：我和维斯塔潘之间比外界想的更加互相尊重
塞尔吉奥·佩雷兹表示，他和红牛F1车队队友马克斯·维斯塔潘之间远比外界认为的更加互相尊重。
在红牛的2021年赛季里，佩雷兹被誉为完美的团队主义者，包括在充满争议的阿布扎比赛季收官战中，他对刘易斯·汉密尔顿做出了顽强的防守。
但在2022年，随着墨西哥人对于维斯塔潘变得更有竞争力，车队内斗加剧。由于两人先前出现的分歧，维斯塔潘在巴西的比赛中拒绝听从车队指令帮助佩雷兹，使内斗达到了高潮，而当时佩雷兹也做出了回应： “这显示了他真面目。”
虽然红牛有意淡化，但这一事件在当时还是引起了轰动，并助长了佩雷兹和维斯塔潘之间不和睦的传言。但在澳大利亚，佩雷兹声称，他和荷兰人之间比外界认为的更加互相尊重。
“我在这里也是为自己做得最好，（但）说实话，我们远比人们想象中的更加互相尊重，”他说。“车队内部气氛很好，各自团队的所有工程师，无论是（马克斯）那边还是我这边，彼此之间都非常尊重。”
Pole man Sergio Perez, Red Bull Racing, arrives in Parc Ferme
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
维斯塔潘赢得了F1 2023年开赛后前三场比赛中的两场，而在荷兰人从第15位起步的沙特阿拉伯比赛里，佩雷兹获得了胜利。
"当然，如果我想赢得冠军，我必须在周末比赛中连续击败马克斯，并在整个赛季保持这样的连贯性，"他解释说。
"赛季表现的连贯性很重要，你知道的。你可以赢得15场比赛，但如果在其他比赛中，你撞了、DNF了等等，（积分）都是不够的。就是需要保持那样的连贯性，并且一场接一场比赛保持下去。”
"毫无疑问，没有哪个车手能像马克斯一样保持这种状态，再加上车队和赛车，他绝对是最难战胜的车手。这要求我在每一个周末都发挥出最好水平。”
翻译/Chloe
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