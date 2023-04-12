Previous / 法拉利决定不为2023赛季开发B版赛车
Formula 1 新闻

佩雷兹：我和维斯塔潘之间比外界想的更加互相尊重

塞尔吉奥·佩雷兹表示，他和红牛F1车队队友马克斯·维斯塔潘之间远比外界认为的更加互相尊重。

Filip Cleeren
By:
佩雷兹：我和维斯塔潘之间比外界想的更加互相尊重
载入语音播放

在红牛的2021年赛季里，佩雷兹被誉为完美的团队主义者，包括在充满争议的阿布扎比赛季收官战中，他对刘易斯·汉密尔顿做出了顽强的防守。

但在2022年，随着墨西哥人对于维斯塔潘变得更有竞争力，车队内斗加剧。由于两人先前出现的分歧，维斯塔潘在巴西的比赛中拒绝听从车队指令帮助佩雷兹，使内斗达到了高潮，而当时佩雷兹也做出了回应： “这显示了他真面目。”

虽然红牛有意淡化，但这一事件在当时还是引起了轰动，并助长了佩雷兹和维斯塔潘之间不和睦的传言。但在澳大利亚，佩雷兹声称，他和荷兰人之间比外界认为的更加互相尊重。

“我在这里也是为自己做得最好，（但）说实话，我们远比人们想象中的更加互相尊重，”他说。“车队内部气氛很好，各自团队的所有工程师，无论是（马克斯）那边还是我这边，彼此之间都非常尊重。”

Pole man Sergio Perez, Red Bull Racing, arrives in Parc Ferme

Pole man Sergio Perez, Red Bull Racing, arrives in Parc Ferme

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

维斯塔潘赢得了F1 2023年开赛后前三场比赛中的两场，而在荷兰人从第15位起步的沙特阿拉伯比赛里，佩雷兹获得了胜利。

"当然，如果我想赢得冠军，我必须在周末比赛中连续击败马克斯，并在整个赛季保持这样的连贯性，"他解释说。

"赛季表现的连贯性很重要，你知道的。你可以赢得15场比赛，但如果在其他比赛中，你撞了、DNF了等等，（积分）都是不够的。就是需要保持那样的连贯性，并且一场接一场比赛保持下去。”

"毫无疑问，没有哪个车手能像马克斯一样保持这种状态，再加上车队和赛车，他绝对是最难战胜的车手。这要求我在每一个周末都发挥出最好水平。”

翻译/Chloe

shares
comments

法拉利决定不为2023赛季开发B版赛车
Filip Cleeren More from
Filip Cleeren
若非可靠性问题，维斯塔潘感觉他“应该赢下”沙特大奖赛

若非可靠性问题，维斯塔潘感觉他“应该赢下”沙特大奖赛

Formula 1
Saudi Arabian GP

若非可靠性问题，维斯塔潘感觉他“应该赢下”沙特大奖赛 若非可靠性问题，维斯塔潘感觉他“应该赢下”沙特大奖赛

霍纳：佩雷兹的表现说明过早提拔加斯利和阿尔本“也许并不公平”

霍纳：佩雷兹的表现说明过早提拔加斯利和阿尔本“也许并不公平”

Formula 1

霍纳：佩雷兹的表现说明过早提拔加斯利和阿尔本“也许并不公平” 霍纳：佩雷兹的表现说明过早提拔加斯利和阿尔本“也许并不公平”

维斯塔潘对F1排位赛形式实验持怀疑态度

维斯塔潘对F1排位赛形式实验持怀疑态度

Formula 1

维斯塔潘对F1排位赛形式实验持怀疑态度 维斯塔潘对F1排位赛形式实验持怀疑态度

Latest news

马萨试图对2008年F1冠军结果寻找法律途径

马萨试图对2008年F1冠军结果寻找法律途径

F1 Formula 1

马萨试图对2008年F1冠军结果寻找法律途径 马萨试图对2008年F1冠军结果寻找法律途径

墨尔本险情粥，F1赛事干事打算重申重新开赛程序

墨尔本险情粥，F1赛事干事打算重申重新开赛程序

F1 Formula 1
Australian GP

墨尔本险情粥，F1赛事干事打算重申重新开赛程序 墨尔本险情粥，F1赛事干事打算重申重新开赛程序

法拉利请求国际汽联重审塞恩斯的墨尔本处罚决定

法拉利请求国际汽联重审塞恩斯的墨尔本处罚决定

F1 Formula 1
Australian GP

法拉利请求国际汽联重审塞恩斯的墨尔本处罚决定 法拉利请求国际汽联重审塞恩斯的墨尔本处罚决定

阿尔法·罗密欧：周冠宇与博塔斯在2023赛季迄今的表现“相当平均”

阿尔法·罗密欧：周冠宇与博塔斯在2023赛季迄今的表现“相当平均”

F1 Formula 1
Australian GP

阿尔法·罗密欧：周冠宇与博塔斯在2023赛季迄今的表现“相当平均” 阿尔法·罗密欧：周冠宇与博塔斯在2023赛季迄今的表现“相当平均”

Subscribe to our newsletter
Socials
The Motorsport.com app
Series
Motorsport Network
Contact us
© 2023 Motorsport Network. 保留所有权